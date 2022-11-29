Yağmur yağışı Edirnelileri sevindirdi

Edirne’de yağmur yağışı aralıklarla yer yer etkili olurken, vatandaşlar uzun süredir beklenen yağmura sevindi.

Hava tahminlerinin ardından Trakya’da yağmur yağışı yer yer etkili oldu. Yağış sebebiyle yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, tedbir alarak şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtuldu. Yağışla beraber cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışlı havada işe gitmek için bekleyen vatandaşlardan Ayşe Çotuk, yağmur yağışı nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, “Çiftçilerimiz yağmur yağışından çok mutlu oldu. Ekin ektiler ama uzun bir süre yağmur yağmıyordu, şu an ise yağıştan dolayı hepsi mutlu oldu. Çiftçilerimizin de mesajlarını alıyoruz, yağışla beraber ekinlerinin çıktığını söylüyorlar. Yağmurda ıslanmak da güzel, şiirsel oluyor. Normalde şemsiye kullanmıyorum ama bugün kendimi korudum. Herkesin bu durumdan memnun olduğunu düşünüyorum” dedi.

Beklenen yağmur yağışı nedeniyle sevinçli olduğunu belirten Tülay Yörük, çiftçilerin buğdaylarını ektiğini ve yağmur beklediklerini ifade ederek, “Meriç ve Tunca nehirlerinde suların yükselmesini bekliyoruz. Suların yeniden çoğalmasını bekliyoruz. Yağışlı hava nedeniyle sevinçliyiz” ifadelerini kullandı.

Trakya’da yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.