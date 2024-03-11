Yağmura rağmen namazına devam etti

Beykoz'da bir vatandaş, sağanak yağmur altında namazına devam etti. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşın o anları ise çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

Yağmura rağmen namazına devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beykoz’da bir vatandaş, sağanak yağmur altında namazına devam etti. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşın o anları ise çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde başlayan sağanak yağış, birçok ilçede etkili oldu. Beykoz, Rüzgarlıbahçe Camii’ne cuma namazı için gelen bir vatandaş, cami avlusunda sağanak yağmura aldırış etmeden namazını kılmaya devam etti. O anlar ise çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

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