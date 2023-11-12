Yağmurda kayan kamyonet yol kenarına devrildi, sürücü sıyrıklarla kurtuldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde yoldan çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yağmurda kayan kamyonet yol kenarına devrildi, sürücü sıyrıklarla kurtuldu
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sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde yoldan çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Muratlı-İnanlı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi Y. idaresindeki 59 AEZ 600 plakalı kamyonet, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminde yoldan çıkarak yan devrildi. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet trafik ekipleri ise kaza mahallinde trafik akışının güvenliğini sağladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kazaya ilgili inceleme başlatıldı.