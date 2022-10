Yahya Aydın: 48 projede 150'den fazla personelimiz var

TAKİP ET

Ay Gök Yönetim Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yahya Aydın, firmasının iş içeriğinde bulunan Elektronik Denetim Sistemi ve Elektronik Güvenlik Sistemi ile ilgili bilgileri paylaştı. Ay Gök Yönetim Danışmanlık’ta 48 ayrı projede 150’den fazla personelin çalıştığını ifade eden Yahya Aydın, “Bu personeller, tesis müdürü, işletme müdürü, özel güvenlik personeli, danışman resepsiyon personeli, temizlik teknik ve bahçe bakım personeli ve kapıcı diye adlandırdığımız sitelerin tek personel olarak 150’nin üzerinde arkadaşımız var. Bu personeller hizmet aldığımız ortak sağlık hizmetleri kuruluşlarından tüm eğitimleri alıyorlar, özel güvenlik personelleri özel güvenlik kurslarına katılıyor ve devletin yetkilendirdiği kanunlara göre eğitimlerini alıyorlar.



“DAVRANIŞ BİLİMLERİ EĞİTİMİ VERİLİYOR”

Ayrıca personellerimiz insan ilişkileri, davranış bilimleri gibi bir nevi şirketin yüzü oldukları için özel bir eğitim alıyorlar. Yine teknik personeller iş güvenliği başta olmak üzere, yaptığı iş ile alakalı alınması gereken eğitim neyse, nelere dikkat etmesi gerekiyorsa ve o yapıya yaptığı işte zarar vermemesi için her türlü eğitimleri alıyor. Temizlik personeli de özellikle temizlikte detay nedir, hijyen nedir, nasıl bir temizlik yapılmalı gibi eğitimlerden geçiyor. Atlanan bir nokta daha var. Temizlik personelinin bulunduğu projede, etrafı rahatsız etme olasılığı çok yüksek. Koridorlardaki hareketlerden, seslerden veyahut temizlik esnasında bazı mallara istemeden de olsa zarar verme konusu çok gündeme geliyor. Bu konuda da biz personelimize yasal tüm eğitimlerin dışında, özellikle davranış bilimleri dediğimiz toplumda çalışma, usul adap eğitimini de ayrıca veriyoruz” şeklinde konuştu.



DENETİM SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ!

“Elektronik Denetim Sistemimiz var. Bunun henüz daha sonu belirlenmemiş. Her gün yeni bir hasılayla karşımıza çıkan, çağın normlarına uygun bir denetim sistemi” diyen Aydın, sözlerini şu şekilde noktalandırdı;

“Daha önce manuel denetimlerimiz vardı. Bu uygulamada hangi kişinin hangi projeye ne zaman gideceği belli olduğu için, o projede çalışan personel o gün daha dikkatli oluyor. Böylece hizmette aksamalar oluyordu. Biz yine manuel denetimlerimizi gecenin bir vaktinde, bir gece ansızın gelebiriz sözünden esinlenerek, personelimize hiçbir haber vermeden, gece ve gündüz, o projeyi denetliyoruz. Yeni sistemde de temizlikçiler için katlara yerleştirilen kare kod okuma sistemi ile uygulama üzerinden, o katı temizleyen personel temizliği tamamlandığına dair bilgiyi kare kodu okutarak sistemimize düşürüyor. Bizde o katın, bahçenin sitenin vaktinde temizlenip, temizlenmediğini biliyoruz. Yine gece güvenlik personelinin uygulama noktalarındaki elektronik uygulamalarıyla bunları biliyoruz. Tekniğin, yönetimcell uygulamamızın içerisinde iş emri bölümü var. Kat maliklerimiz bunu bize ilettiğinde bunu bir iş emrine dönüştürüyoruz, personelimizde aynı şekilde bize bunun yapıp ve tamamlanma süreciyle alakalı bilgi vermiş oluyor. Aynı zamanda bu mesajlar kat malikine de gittiği için, bizim personelimiz bizi sehven yanıltmasına karşın, kat maliklerinden işle alakalı geri dönüşleri de sağlıyoruz.

Yine Elektronik Güvenlik Sistemiyle de akıllı yapılar dediğimizde, yaptığımız uygulamalarla kişinin hangi saat olursa olsun otoparktan aracının ayrıldığını, çocuğunun okuldan eve gelip gelmediğini sitedeki bazı uygulamaları yine kat maliki ve kiracı elektronik ortamda ulaşabiliyor. Tabi bunlar maliyetli işler, her yerde uygulanmıyor. Aidattan hariç maliyetlerle oluyor. Ama bizim personel denetimimiz verdiğimiz hizmetlerin içerisinde, bu hizmetlerin tamamını yapıyoruz.”