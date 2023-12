Yahya Usta: 'Tatilcinin ülkemizde kalması için elimizden geleni yapacağız'

TAKİP ET

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da sezon hazırlıkları devam ediyor. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, tatilcinin yurt dışında değil, Türkiye’de kalması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Geçtiğimiz ay yoğun bir kar yağışının ardından çıkan lodosla Uludağ’da karlar eridi. Uludağ’a bu yıl karın erken gelmesi de otelcilerin ve esnafın sezon hazırlıklarını hızlandırdı. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta da vatandaşların Türkiye’de tatil yapması için gerekeni yapacaklarını anlattı. “Kendi insanımızın kendi ülkesinde tatil yapmasını sağlayacak bir altyapı oluşturmamız gerekiyor” diyen Usta, “Biz emekçiler ve saha adamı olarak bunu nasıl gerçekleştiririz dedik. Küçük esnaflarla konuşacağız, kayak kiralama fiyatlarını alt seviyeye düşüreceğiz. Eğitim anlamında Avrupa’dan daha uygun hâle getireceğiz. Nitekim biz emekçiler ve kayak öğretmenleri olarak Avrupa’daki eğitimcilerden çok daha hızlı ve bilinçli eğitim vermekteyiz” dedi.

Uludağ’da insanların günübirlik kayak yapmaya da geldiğini kaydeden Usta, “Bursa ile İstanbul’un, Ankara’nın, İzmir’in yakınlığı çok önemli. İnsanlar genellikle sabah gelip akşam dönüyorlar. Veya 2 gün kalıp dönebiliyorlar. Biz bu kısa süre çerçevesinde ne kadar hızlı eğitim verebiliyoruz. Kayak öğreterek bir daha gelmelerini sağlarız. Bu bilinç çerçevesinde hareket etmekteyiz. Ülkemizde güzel dağlarımız güzel tesislerimiz var. Bu ülkenin 4’te 3’ü deniz. Biz kış turizmini nasıl daha yoğunlaştırırız diye düşünüyorlar. Bakanlıklar ve bürokratlar bunun için çok çalışıyorlar. Bunun içinde yurtdışından gelenleri bir kenara bırakalım kendi ülkemizdeki insanlar yurtdışına gitmektedir. Biz bu insanları ülkemizde tutarsak bizim turizm anlamında ekonomimizin gücüne güç katacaklarını düşünüyoruz” dedi.

“Bu ülkede 500 tane kayak öğretmeni var. 30 yıldızlı oteliniz olsa ne olacak şuan insan yok oteller boş. Ama kar olduğunda, kayak öğretmeni tatilcimiz ile dirsek temasta” diyerek sözlerini sürdüren Usta, “Tatilcinin bütün sesine kulak veren sahadaki eğitmendir. Gerekse çocuk, aile, kadın, erkekle her anlamda her yaştaki her bireyle dirsek temasla olan kayak öğretmenidir. Onları nasıl mutlu ederiz onların nasıl talepleri var buna nasıl cevap veririz. Burada da en büyük unsur kayak öğretmenidir. Bizler fiyatlarımız düşüreceğiz, gerçek ve doğru eğitim yapmaya devam edeceğiz. İnsanların nasıl mutlu olabileceğini kayağı ne kadar çok sevdirebileceğimizin yollarını arayacağız” ifadelerini kullandı.

Şu an kayak öğretmenlerinin Uludağ’da bir ofislerinin olmadığını da dile getiren Yahya Usta, “1968 yılında Uludağ’da ofisimiz varken şuan tatilcinin gelip öğretmen ile temasta bulunabileceği bir ofisimiz bulunmaktadır. Hocaların barınmasını sağlayacak bir tane yapı bulunmamaktadır. Devlet büyüklerimize sesleniyorum bize kulak vermelerini istiyorum. Biz bu anlamda elimizden gelen fedakarlığı yapmaya hazırız. Öğretmenlerin sağlıklı barınacak bir alana, tatilci ile iletişim kurabilecekleri bir ofisin olması gerekiyor. Bize bu anlamda yardımcı olmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını da kaydeden Usta, “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi işbirliği çerçevesinde Kayseri, Erzurum ve Sarıkamış bölgelerinde ihtiyacı olan çocukları spora teşvik etmek ve toplumla daha çok kaynaştırmak adına sezonda yaklaşık 2 hafta boyunca ücretsiz ulaşım, yemek ve eğitim vermekteyiz. Bu da bizim övünerek söyleyebileceğimiz faaliyetlerden bir tanesidir” dedi.

Ayrıca bugün Uludağ’da hava parçalı bulutlu seyrederken, termometreler en düşük sıcaklığı 8 en yüksek sıcaklığı ise 11 olarak ölçtü. Uludağ’da yarın ise kuvvetli sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığı 3 ila 5 derece arasında seyredecek.