Yahyakaptan pazar alanında yenileme çalışmaları başladı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yahyakaptan Mahallesi'ndeki pazar alanında beton yapım çalışmalarına başladı.

Yahyakaptan pazar alanında yenileme çalışmaları başladı
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EditörEditör
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İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yahyakaptan Mahallesi’ndeki pazar alanında beton yapım çalışmalarına başladı.

Yahyakaptan Mahallesi pazar alanında beton yapım çalışmalarına başlayan ekipler, kaldırımların söküm işlemini tamamladı. 6 bin metrekare alanda bin metreküp beton kullanılarak tamamlanacak çalışma sonucunda pazar esnafının bölge halkına daha rahat hizmet vermesi amaçlanıyor.

Yahyakaptan pazar alanında yenileme çalışmaları başladı
Yahyakaptan pazar alanında yenileme çalışmaları başladı