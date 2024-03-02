Yakalanan firari cinayet zanlısının aylardır barakalarda saklandığı ve terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi

Ankara’da gürültü çıkardıkları sebebiyle kavga ettiği komşularına silahla saldırıp 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ve yaklaşık 4 aydır firari olarak aranan katil zanlısı yakalandı. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu tespit edilen şahsın ormanlık alanlar içerisindeki baraka ve mağara benzeri yerlerde aylarca saklandığı öğrenilirken, son kaldığı yerde yapılan aramada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

25 Kasım 2023 gecesi Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi 1586/1 Sokak’ta meydana gelen olayda, Recep Can Öztürk, apartmandaki tadilat nedeniyle gürültü çıkardığını iddia ettiği komşularıyla girdiği kavgada, ruhsatsız tabancası ile 6 komşusuna saldırdı. Saldırı sonucu komşulardan Kerim Tokgöz hayatını kaybederken, yaralanan M.T., Z.T., H.T., E.T. ve F.Ö. ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği silahını olay yerinde bırakan Öztürk ise üzerine kayıtlı motosikletle olay yerinden kaçtı.

Ankara Emniyetinin başarılı operasyonu sayesinde yakalandı

Saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, titizlikle yürüttükleri 4 aylık teknik fiziki çalışmalarının ardından Öztürk’ü Yenimahalle’de yakalayarak gözaltına aldı.

Terör örgütü ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı

İşlediği cinayetin ardından polise yakalanmamak için ıssız ve terk edilmiş yerlerde saklandığı öğrenilen Öztürk’ün son olarak Yenimahalle’de ormanlık alanda yer alan mağara benzeri terk edilmiş bir barakada saklandığı tespit edildi. Geçmişte terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen Öztürk’ün bu nedenden dolayı kırsal alanlarda barınabilme tecrübesinin bulunduğu aktarıldı. Yaklaşık 4 aydır bu tarz yerlerde saklanan katil zanlısının saklandığı son barınakta yapılan aramalarda ise çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. İhtiyaçlarını almak için geldiği Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nde (OSTİM) yakalanan Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.