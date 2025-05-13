Yakalanan göçmenler gazetecileri görünce 'Yakışıklı' görünmek için saçlarını taradı

Edirne'de operasyonda yakalanan 18 göçmenden bazıları gazetecileri görünce 'yakışıklı' görünmek için elleriyle saçlarını düzeltti.

Yakalanan göçmenler gazetecileri görünce 'Yakışıklı' görünmek için saçlarını taradı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de operasyonda yakalanan 18 göçmenden bazıları gazetecileri görünce ’yakışıklı’ görünmek için elleriyle saçlarını düzeltti.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. 18 göçmenin ve araç sürücüsünün yakalandığı operasyonda ilginç anlar da yaşandı.

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Göçmenlerden bazıları gazetecileri görünce saçlarını düzeltti. Saçlarını tarayan ve kameralara poz veren göçmenlerin bu hareketi dikkat çekti.

Organizatörlük iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli emniyete getirilirken, göçmenler de sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.