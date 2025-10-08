Yakın arkadaş cinayetine 18 yıl hapis: 'Onun da hayatı karardı, benim de'

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kendisini defalarca dövdüğü ve tehdit ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldüren sanık, "Elimde silah olmasaydı annemi, babamı nasıl koruyacaktım? Maktul, uyuşturucunun etkisiyle kapıma geldi. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı. Onun da hayatı karardı, benim de hayatım karardı" dedi. Sanık, ’kasten öldürme’ suçundan tahrik indirimi de uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2 Haziran 2023’te Arslanbey Yeni Mahalle’de meydana geldi. Engin Yılmaz (33) ile Burak Y. (23) arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Burak Y. tabancayla Engin Yılmaz’a ateş etti. Yılmaz hayatını kaybetti, Burak Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Gerçeğe aykırı beyanlar söylenerek cezanın hafifletilmesi amaçlanıyor"

Cinayete ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Burak Y. ve taraf avukatları katıldı. Aile avukatı Ferhat Gezici, "Sanık ve maktul birbirlerini çok iyi tanıyan, abi kardeş gibi olan kişilerdir. Tüm deliller toplandı. Tüm bunlar incelendiğinde ve ikrar değerlendirildiğinde olayın sanık tarafından işlendiği ispatlanmıştır. Sanığın TCK 81 ve 6136 sayılı kanun kapsamında cezalandırılmasını ve indirim uygulanmamasını talep ediyoruz. Sanığın ceza sorumluluğun tam olduğu ispatlanmıştır. Gerçeğe aykırı beyanlar söylenerek cezanın hafifletilmesi amaçlanıyor. Uyuşturucu alındığı ve borcu olduğu beyan ediliyor. Aralarında alacak verecek olmadığı sanığın babası beyan etmiştir. Sanığın ilk savunması ileriye dönük cezanın hafifletilmesi için gerçeğe aykırı bir durumdur. Görüntü inceleme tutanağında sanığın söylediklerinin aksine maktulün eline beline götürmediği belirtilmiştir. Sanık, maktulün kendisini tehdit ettiğine dair söylemleri tanıkların söylemlerine bakılarak böyle bir durumun olmadığı anlaşılmıştır. Haksız tahrik hükümlerinden faydalanmak amacıyla sanık bu ifadeleri vermiştir" dedi.

"Onun da hayatı karardı, benim de hayatım karardı"

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen tutuklu sanık Burak Y., "Maktul beni defalarca darp ederek kapıma gelmiştir. İsteseydim kafasından vururdum ama ben yere ateş ettim. Elimde silah olmasaydı annemi babamı nasıl koruyacaktım? Maktul, uyuşturucunun etkisiyle kapıma geldi. Tahliye ve beraatimi istiyorum. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı. Onun da hayatı karardı, benim de hayatım karardı" şeklinde konuştu.

"Maktul, 24 defa sanığı arıyor"

Sanık Avukatı Hüseyin Acurman ise "Maktul, 24 defa sanığı arıyor. Maktul, sanığın evine gidip annesine Burak’ı sormuş. Kız kardeşini arayıp ona sormuş. Gece 01.50’de de sanığın evine geliyor. Dosyadaki deliller noktasına bakıldığında maddi delillerle bunlar sabit. Sanık, yere ateş etmiş ancak ölüm olayı gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

18 yıl hapis

Mahkeme heyeti, ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdiği sanığın cezasını, ilk hamlenin kimden geldiğini bilinmediğinden ’haksız tahrik’ indirimi de uygulayarak 18 yıla indirdi. Sanık, "6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan ise ayrıca 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İlk duruşmadaki savunması

Öte yandan, sanık Burak Y., ilk duruşmadaki savunmasında, "Engin’e uyuşturucu parasından dolayı borcum vardı. İlk başta ödeyememiştim, sonra ödedim. Engin, borcu sebebiyle beni defalarca darp etti ve silahla tehdit etti. Olay tarihinde de beni dövdü ve gece evime geldi. Küfür ederek seslendi, dışarı çıkmamı istedi. Ben de silahla dışarı çıktım. Elini beline götürünce 3 el yere, bir el de ayağına ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim, öldürmek isteseydim kafasına sıkardım. Tabancamda 9 mermim daha vardı. Olaydan sonra polisi ve ambulansı aradım. Borcu ödememe rağmen akşam evime geldi. Yaşananlardan dolayı pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.