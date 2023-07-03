Yakın Doğu Üniversitesi Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması'nda ilk 200 arasında

Yakın Doğu Üniversitesi, Times Higher Education’ın dünyadaki 50 yaş altı en iyi üniversiteleri sıraladığı “Genç Üniversite Sıralaması 2023”te, geçen yıla göre 100 basamak yükselerek 151-200 bandında yer aldı. Üniversite bu sonuçla Türkiye’de de ilk beşte yer aldı.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından yayımlanan “Genç Üniversite Sıralaması, Young University Rankings 2023” açıklandı. Dünya genelinde son 50 yıl içerisinde kurulan üniversitelerin 13 kritere göre değerlendirildiği sıralamada, bu yıl 35’inci yaşını kutlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 151-200 bandında gösterilerek dünyanın en iyi 200 genç üniversitesi arasında yer aldı. Bu sonuçla, sıralamadaki yeri geçen yıla göre yüz sıra yükselmiş oldu.

Times Higher Education’ın bilimsel araştırmalara ağırlık veren en iyi genç üniversiteleri belirlediği sıralamada; üniversiteler, öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm gibi tüm temel göstergelerle değerlendiriliyor. Değerlendirme için kullanılan 13 performans göstergesi ise beş ana alana ayrılıyor. Öğretim kategorisinde üniversitenin sağladığı öğrenme ortamı değerlendirilirken, araştırma alanında üniversitenin imza attığı araştırma sayısı, bu araştırmalarla üretilen gelir ve itibar değerlendiriliyor. Diğer yandan araştırmanın etkisini gösteren atıf sayısı; öğretim elemanları, öğrencileri ve araştırmalarının uluslararası görünümleri ile imza atılan araştırmalardan sanayiye yapılan bilgi transferi de sıralamanın temel değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi yüz sıra yükseldi

Bilimsel üretkenliği ve geliştirerek ürüne dönüştürdüğü projeleri ile dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi, geçen yıl 251-300 bandında yer aldığı sıralamada, bu yıl yüz sıra yükselerek 151-200 bandında yer aldı. 2022’de akademisyenleri tarafından bin 700’e yakın bilimsel makale yayımlanan Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC üniversiteleri tarafından yayımlanan makalelerin yarısını tek başına üretti. Aynı zamanda KKTC’nin yüzde yüz elektrikli otomobili GÜNSEL, yerli PCR ve Tanı Kitleri, koruyucu burun Spreyi Olirin, yapay zeka destekli akıllı ev ve şehir sistemleri gibi pek çok projeyi de ürüne dönüştüren üniversite, araştırmacı üniversitelerin sıralandığı listedeki yükselişini sürdürüyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bilimsel üretkenliğimiz, imzamızı taşıyan projelerimiz ve kültür sanat alanındaki etkinliğimiz ile ülkemizin ve toplumumuzun dünyanın geleceğinde sahip olduğu rolü güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz ”dedi.

1988’de kurulan Yakın Doğu Üniversitsi’nin, yükseköğretimin KKTC’nin can damarlarından birine dönüşmesine öncülük ederken diğer yandan imza attığı uluslararası iş birlikleri ve bilimsel çalışmalar ile ülkeyi dünyaya bağladığına vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Üniversite olarak, 143 ülkeden öğrencilerimize dünya standartlarında yükseköğretim olanağı sunarken; araştıran, geliştiren ve üreten üniversite vizyonu ile yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların sonuçlarını dünya ile paylaşıyor ve ürüne dönüştürerek insanlığın hizmetine sunuyoruz” dedi.

ATimes Higher Education tarafından açıklanan Genç Üniversite Sıralaması’nda bu yıl yüz sıra yükselerek dünyadaki en iyi ilk iki yüz genç üniversite arasına girdiğini söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Bilimsel üretkenliğimiz, imzamızı taşıyan projelerimiz ve kültür sanat alanındaki etkinliğimiz ile sürdürülebilir bir şekilde dünyanın geleceğine katkı sunmaya ve bu gelecekte ülkemizin ve toplumumuzun sahip olduğu rolü güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.