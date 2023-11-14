Yakın Doğu Üniversitesi, dünyanın en iyileri arasında yer aldı

AD Scientific Index’in açıkladığı “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024”te Yakın Doğu Üniversitesi, en iyi ilk beş Türk üniversitesi arasında yer aldı. Ayrıca AD Scientific Index tarafından dünyanın en iyi 96’ıncı, Avrupa’nın ise en iyi 14’üncü özel üniversitesi olarak gösterildi.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu AD Scientific Index’in 218 ülkeden yaklaşık 1,4 milyon bilim insanı ve 17 bin 827 üniversiteyi değerlendirdiği “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024” listesinde Yakın Doğu Üniversitesi, en iyi ilk beş Türk üniversitesinden biri oldu. Yakın Doğu Üniversitesi sıralamada; en iyi ilk beş Türk üniversitesi arasında yer alırken, vakıf üniversiteleri arasında ise ilk ikide gösterildi.

Üniversite ve bilim insanlarının son beş yıllık akademik yayın ve atıf performanslarının değerlendirildiği listede, Yakın Doğu Üniversitesi sadece kurumsal sıralamaya değil bilim insanı sıralamasına da damga vurdu. Google Scholar verileri baz alınarak, üniversite ve bilim insanlarının son altı yıllık akademik yayın ve atıf performanslarının değerlendirildiği liste, h-index ve i10 index kriterlerinin yıllık, altı yıllık ve toplam değerlerinin analiz edilmesiyle oluşturuldu.

Avrupa’nın en iyi 14’üncü özel üniversitesi

AD Scientific Index’in hazırladığı sıralamada Yakın Doğu Üniversitesi, Toplam H index puanına göre en iyi üniversiteler sıralamasında dünyada 763’üncü, Avrupa’da ise 318’inci sırada yer aldı. Son altı yıllık performansa göre ise en iyi üniversiteler sıralamasında dünyada 646’ıncı sırada, Avrupa’da ise 259’uncu sırada yer aldı.

Devlet üniversiteleri dışarıda bırakıldığında ise AD Scientific Index tarafından dünyanın en iyi 96’ıncı, Avrupa’nın ise en iyi 14’üncü özel üniversitesi olarak gösterildi.

Dünyanın en iyi ilk 500 bilim insanından üçü Yakın Doğu Üniversitesi’nde

KKTC’nin en iyi akademisyenlerinin sıralandığı listede; ilk dört sırayı Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri aldı. Diğer yandan ülkedeki en iyi ilk 10 akademisyenden 9’u; ilk 20 akademisyenden 14’ü çalışmalarını Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdürüyor.

AD Scientific Index’in en iyi bilim insanları sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi’nden 184 isim yer alırken, bunlardan altı isim dünya sıralamasında en iyi yüzde 3’lük dilimde; 22’si en iyi yüzde 10’luk dilimde; 37’si ise en iyi yüzde 20’lik dilimde yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’den, en iyi akademisyenler sırlamasında yüzde 3’lük dilime giren isimler Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, Prof. Dr. Sercan Şen, Prof. Dr. Kerem Cankoçak, Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Prof. Dr. Fadi Al-Turjman ve Yrd. Doç. Dr. Hijaz Ahmad yer alıyor. Bu isimlerden KKTC’nin en iyi ilk üç akademisyeni olarak gösterilen Prof. Dr. İsa Dumanoğlu, Prof. Dr. Sercan Şen ve Prof. Dr. Kerem Cankoçak ise aynı zamanda dünyanın en iyi ilk 500 akademisyeni arasında da yer alıyor.

“Adımızı dünya biliminin en önemli kurumları arasında yükseltiyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, pek çok yükseköğretim derecelendirme kurumu tarafından 2023’te yayımlanan bütün sıralamalarda KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak Türkiye’nin de sayılı üniversiteleri arasında gösterildiğini hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. İrfan Suat Günsel, “AD Scientific Index’in yayımladığı ‘Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024’te de en iyi ilk beş Türk üniversitesi arasında yer alırken vakıf üniversiteleri arasında da Koç Üniversitesi ile birlikte ilk ikide yer aldık. Ayrıca özel üniversiteler arasında dünyada ilk 100’de gösterilirken Avrupa’da ise bu alanda 14’üncü sırada yer aldık” dedi.

“Dünya üniversiteler sıralamalarında edindiğimiz saygın yer; 40’ı aşan araştırma merkezimiz, uluslararası kurumlarla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimiz ve nitelikli araştırmalara verdiğimiz desteklerle sistemli bir şekilde artırdığımız bilimsel verimliliğimizin bir sonucu olarak, sahip olduğumuz vizyonu en güçlü şekilde hayata geçirdiğimizin bir göstergesidir” diyen Prof. Dr. Günsel, “Adımızı dünya biliminin en önemli kurumları arasında yükseltirken, ülkemizin adını da büyük bir gururla dünya sahnesinde duyurmaya devam ediyoruz. Diğer yandan bilimsel araştırmalarımızı, toplumun hayat kalitesini artıracak ve pek çok alanda mevcut uygulamaları iyileştirecek ürünlere dönüştürerek çok önemli bir rol daha üstleniyoruz” ifadesini kullandı.

“Dünyanın en iyileri arasındaki yerimizi sağlamlaştırmak için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz”

Dünyanın önde gelen tüm yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’nin en iyi, Türkiye genelinde ise en iyi birkaç üniversitesinden biri olduğu konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise AD Scientific Index’in yayımladığı “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2024” sıralamasının da bunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

143 ülkeden 27 bine yakın öğrencisi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nin, uluslararası bir üniversite olarak küresel bir vizyona sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yetkin akademisyenlerimiz ile bilim, sanat ve teknolojide fark oluşturan araştırma ve projelerimizle sürdürülebilir bir şekilde dünyanın en iyileri arasındaki yerimizi sağlamlaştırmak için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

“Yeni nesil üniversiteyiz”

Akademisyenleri proje çalışmaları ve araştırma yapmaları için teşvik ettiklerini belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yaklaşık sekiz yıl içerisinde araştırmalarımızın niteliğini ve sayısını on kat arttırdık. Şu anda 700 civarında öğretim üyemiz var. Öğretim üyesi başına uluslararası yayın oranımız 2.7, öğretim elemanı başına 1.7’dir. Oldukça önemli bir oran. Kendimizi yeni nesil üniversite olarak tanımlıyoruz. Yüksek kaliteli eğitim, araştırma, Ar-Ge, ürün geliştirme ve topluma hizmet konusunda pek çok çalışma ve uygulamalarımız var. KKTC’nin eğitim kalitesinin yükseltilmesinde önemli çalışmalar yapıyoruz” dedi.

“Kıbrıs’ın en büyük üniversitesiyiz”

Prof. Dr. Şanlıdağ, yaklaşık sekiz yıl önce en iyi üniversite olma hedefiyle çalışmalar yürütmeye başladıklarını ve birçok projeyi hayata geçirdikleri kaydetti. Şanlıdağ, elde ettikleri başarılardan şu ifadelerle bahsetti:

“Covid-19 salgını ve deprem sonrasında online ve hibrit eğitimi üniversitemizde başarılı bir şeklide yürüttük. 21 fakültemiz var. Çift dilde eğitim veriyoruz. 27 bine yaklaşan öğrenci sayımız var. Bu anlamda Kıbrıs’ın en büyük üniversiteyiz. Öğrencilerimizin 6 bin civarı lisansüstü eğitim alıyor. Akademisyenlerimizin akademik performanslarını denetliyoruz ve çalışmalarını destekliyoruz. Üniversite içerisindeki hedef kitlemiz genç araştırmacılar. İnterdisipliner araştırmaları teşviş ediyor ve destekliyoruz. DESAM araştırma laboratuvarımızda pandemi de dahil olmak üzere yediden fazla PCR yerli kit üretildi. İlk yerli aşı için de start verdik.

Ar-Ge çalışmaları neticesinde ise sağlık alanı dışında mühendis ve akademisyenlerimizin başardığı güneş enerjili araba ile başlayan şimdi ise ilk yerli elektrikli arabamız GÜNSEL’in doğuşuna kadar tüm süreçleri üniversitemizde gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra pek çok sanatsal etkinlik düzenliyoruz. 10 tane müzemiz var. 100 binin üzerinde eser üretilmiş durumda. Üniversitemizde Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerden gelen 3 binden fazla sanatçı ağırladık.”