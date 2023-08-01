Yakın Doğu Üniversitesi'nde yeni atamalar yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde yeni eğitim dönemi başlarken pek çok idari kadroya yeni atamalar gerçekleştirildi. 21 fakültesi, 4 meslek yüksekokulu, 220 lisans ve önlisans programı, 241 yüksek lisans ve doktora programı ile 143 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencisi olan üniversitenin Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamalar 2 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Mütevelli Heyeti Başkanı danışmanlığına ödüllü akademisyenler getirildi

Yürürlüğe giren yeni atamalarda birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Danışmanlığına Prof. Dr. Fadi Al Turjman ve Prof. Dr. Evren Hınçal getirildi. Yeni dönemde Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e danışmanlık verecek olan Prof. Dr. Fadi Al Turjman ve Prof. Dr. Evren Hınçal, yürüttükleri bilimsel çalışmalar nedeniyle, Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri kapsamında Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirilmişti.

Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu rektör yardımcılığına getirildi

Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla gerçekleştirilen atamalar kapsamında, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın rektörlüğüne atanmasıyla boşalan rektör yardımcılığına Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu getirildi. Radyasyon Onkolojisi alanında uzman olan Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, Üniversitesi’nin sağlık alanından sorumlu olacak.

Farklı alanlardan yetkin isimler rektör danışmanlığına getirildi

Yapılan atamalarla birlikte, Rektör Prof. Dr Tamer Şanlıdağ’ın danışmanlığına ise Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Prof. Dr. Murat Sayan, Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, Prof. Erdoğan Ergün ve Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin getirildi. Atamalarla birlikte; eczacılık, sağlık, mühendislik, ekonomi ve sanat gibi pek çok alan Üniversitenin misyonuna uygun olarak yönetimde temsil edilecek.

Üç fakülteye dekan ataması yapıldı

21 fakültesi bulunan Yakın Doğu Üniversitesi’nde üç fakülteye de dekan ataması gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli getirilirken, Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Zihni Turkan ve Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığına ise Prof. Dr. Yağmur Çerkez getirildi. Dekan olarak atanan üç isim de kendi fakültelerinde bu görevi vekaleten sürdürüyordu.

Pek çok araştırma merkezinin yönetimine atama yapıldı

40 Araştırma ve uygulama merkezi ile bilimsel çalışmalarını sürdüren üniversitede ayrıca bazı merkezlerin yönetimlerine de yeni atamalar yapıldı. Mükemmeliyet Merkezi Başkanlığına Prof. Dr. Evren Hınçal getirilirken; Prof. Dr. Pınar Tülay, Genetik ve Kanser TANI Araştırma Merkezi Müdürü; Doç. Dr. Huriye Gürdallı, Mimarlık, Kentsel, Kırsal Yaşam Araştırma Merkezi Müdürü; Doç. Dr. Yücel Yazgın, Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi Müdürü; Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli, Turizm Stratejileri Araştırma Merkezi Müdürü ve Doç. Dr. Serhan Özverel ise DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak atandı. Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğüne ise Aslı Kasabalı Günhan getirildi.

“Değerli akademisyenlerimize yeni sorumluluklarında başarılar diliyorum”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu bu dinamik yönetim anlayışı ile yakaladığı başarının kendisini pekçok uluslararası yükseköğretim derecelendirme kurumunun çalışmalarında üst sıralara taşıdığını söyleyen Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yönetim Kurulumuzda aldığımız kararlarla atamaları yapılan değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla yükselişimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Çalışmaları ile üniversitemize daha da ileriye taşıyacak olan hocalarımıza yeni sorumluluklarında başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

“Aynı uyum ve yol arkadaşlığı bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz”

Ataması yapılan isimler arasında, 30 yılı aşkın bir süredir Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev alan akademisyenler olduğu gibi profesörlüğünü henüz almış genç isimlerin de olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, “Ataması yapılan değerli meslektaşlarımızla önümüzdeki dönemde de aynı uyum ve yol arkadaşlığı bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. Böylelikle üniversitemizin bilim, sanat ve teknoloji alanında ülkemizde öncülük ettiği çalışmaları daha da ileriye taşıyacağız” ifadesini kullandı.