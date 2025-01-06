Yakıt deposundan litrelerce uyuşturucu çıktı

Sakarya'da SUV tarzı aracın yakıt deposuna zulalanan 76 litre likit metamfetamin polis ekiplerince ele geçirildi. Olayda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yakıt deposundan litrelerce uyuşturucu çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya’da SUV tarzı aracın yakıt deposuna zulalanan 76 litre likit metamfetamin polis ekiplerince ele geçirildi. Olayda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yabancı uyruklu 2 şahsın bulunduğu SUV tarzı araca operasyon düzenlendi. Arama sırasında narkotik köpeği yakıt deposuna tepki verdi. Narkotik köpeğinin hassas burnu sayesinde aracın yakıt deposuna zulalanmış 76 litre likit metamfetamin ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheliler de gözaltına alındı.

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Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.