Yakıt tankeri kamyona çarptı, can pazarı yaşandı

Bursa’da yakıt tankeri ile kamyonun çarpıştığı kazada sürücü araç içinde sıkıştı. Kurtarma ekipleri zamanla yarışırken, itfaiye muhtemel bir sızıntıya karşı tedbir aldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 16 ASB 787 plakalı yakıt tankeri, O.B. idaresindeki 61 AES 966 plakalı kamyona arkadan dolayı çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tanker sürücüsü E.K. kamyonette sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarırken polis ekipleri de yakıt tankerinde olması muhtemel bir sızıntıya karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yakıt tankerindeki gerekli tedbirleri alırken sıkışarak yaralanan sürücü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza yapan tanker güvenli bir şekilde çekiciyle kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.