Yaklaşık 1 yıldır içemediği suyun ve yiyemediği yemeklerin acısını yaprak sarmasıyla çıkardı

Yutma güçlüğü, katı gıda yemekte zorlanma ve şiddetli göğüs ağrıları gibi belirtileri olan Nazan Ekmekçi, yaklaşık 1 yıldır suyu bile zor içerken, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde uygulanan POEM (Peroral Endoskopik Myotomi) tedavisi ile sağlığına kavuşmanın mutluluğunu, sarma yiyerek yaşadı.

Konya’da yaşayan ve 2 çocuk annesi olan Nazan Ekmekçi, Aralık 2024’ten beri yutma güçlüğü, katı gıda yemekte zorlanma ve şiddetli göğüs ağrıları yaşamaya başladı. Yaşadığı rahatsızlıklar sonucu şifa bulmak üzere hastaneye başvuran Ekmekçi, reflü şüphesinden dolayı ilaç tedavisine başladı. Bir süre daha şikayetlerinin devam etmesiyle tekrar hastaneye başvuran Ekmekçi, Ankara’ya gitme tavsiyesi aldı. Bunun üzerine Başkent’e gelen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünde muayene olan Ekmekçi, kendisine yapılan tetkikler sonucu yemek borusunun mide kısmındaki kaslardan oluşmuş kapağın gevşemesi nedeniyle yutma güçlüğü olarak bilinen ‘akalazya’ hastası olduğunu öğrendi. Burada uygulanan POEM tedavisi ile sağlığına kavuşan Ekmekçi, bu mutluluğu sarma yiyerek yaşadı.

Ekmekçi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığını ilk olarak yemek borusunda hissettiği takılmalar ile fark ettiğini belirterek, "Doktora danıştım ve reflü olabileceğini söyledi. İlaçlar hiç fayda etmedi. Tekrar doktorlara danışmaya devam ettim. Daha sonra çekilen film sonucunda akalazya olabileceği ve Ankara’ya gitmem gerektiği söylendi" diye konuştu.

"Son 4 ay su bile içemedim, toplamda 14 kilo verdim"

Belirtilerinin ilk olarak Aralık 2024’te yaşamaya başladığını ve içtiği suyu bile istifra ettiğini dile getiren Ekmekçi, "Son 4 ay su bile bile içemedim, çok zor yiyordum. Sadece çorba ve su içebiliyordum. Yaşam kalitem hiç yoktu, çok halsizdim. Toplamda 14 kilo verdim. Sonra Mahmut Hocama geldim ve burada tetkikler yapıldı. Daha sonra ameliyat denildi. Balon tedavisi veya başka bir tedavi görmedim. Sadece ameliyat oldum. Ameliyattan sonra ilk su içtiğimde çok rahatladım ve çok rahat gitti. Ardından çorba ve süt içebildim ve şu anda daha rahatım. Her şeyi rahatlıkla yiyebiliyorum. Kendime geldim, daha enerjiğim" dedi.

"Ben yiyemediğim için ailem de ‘çorba pişir, biz de çorba içelim’ diyorlardı"

Yaşadığı rahatsızlık sonucu ailesinin üzülmesine rağmen hiçbir zaman destek vermekten geri durmadıklarını söyleyen Ekmekçi, "Ben yiyemediğim için onlar da ‘çorba pişir, biz de çorba içelim’ diyorlardı. Herkes çok üzülüyordu ama çok şükür daha iyiyim. Onların bana çok destekleri oldu, hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 yıl yaşadığı rahatsızlık sonucu en çok salata yemeyi özlediğini dile getiren Ekmekçi, sağlığına kavuşmasının ardından en çok salata yediğini de sözlerine ekledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünde çalışan Doç. Dr. Mahmut Yüksel ise Ekmekçi’nin yutma zorluğu, katı gıda yemekte zorlanma gibi belirtilerle başvurduğunu kaydederek, yaptıkları değerlendirmeler sonucunda akalazya teşhisi konulan Ekmekçi’nin POEM tedavisi ile kalıcı olarak sağlığına kavuştuğunu vurguladı.

"Hastalık yüz binde 7-10 oranında görülüyor"

Akalazya hastalığının toplumda bulunan ‘sadece yaşlılarda olur’ düşüncesinin aksine her yaşta meydana gelebileceğini belirten Doç. Dr. Yüksel, "Akalazya, yemek borusunun mideye bağlandığı kaslarda gevşememe ve aşırı kasılma gibi durumda lokmanın mideye geçememesiyle karakterize, yutma zorluğu ve göğüs ağrısıyla oluşabilen bir hastalık. Özellikle hastalar ‘suyu dahi içemiyorum’ semptomuyla bize başvuruyor. Biz de bu araştırmalarımızın sonunda tanıyı koyuyoruz ve gereken tedaviyi uyguluyoruz. Hastalık yüz binde 7-10 oranında görülüyor. Toplumumuzun nüfusu ve bizim de ileri bir merkez olduğumuz düşünülürse bize gelen hasta sayısı yeterince fazla. Eskiden botulinum enjeksiyonu ve kasları gevşetmek için balon tedavisi yapılıyordu. Bunların etki süresi maksimum bir yılı geçmediği için kalıcı bir çözüm bulunamıyordu. Son yıllarda güncel tedavi olarak POEM dediğimiz, yemek borusunu cerrahisiz, endoskopik bir tünel açarak kasları içeriden kesme dediğimiz yöntemle gevşetiyoruz. Bu sayede hasta ömür boyu şifa buluyor" ifadelerine yer verdi.