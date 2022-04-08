Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün ikinci ara tatile çıkıyor. 6 Eylül 2021'de yüz yüze başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatiline giren öğrencilerin sevinci gözlerinden okundu.

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  • 08.04.2022 14:27
  • Güncelleme: 08.04.2022 14:27
Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Milli Eğitim Bakanlığınca, yaklaşık 1 buçuk yıl aradan sonra 6 Eylül 2021'de yüz yüze başlatılan 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatili öncesi son ders zili bugün çalıyor. Bugün çalacak son ders zili ile beraber yaklaşık 18 milyon öğrenci 1 haftalık tatiline başlayacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde yapıldı. Daha sonra ise 24 Ocak 2022 tarihinde başlayan yarıyıl tatili 4 Şubat 2022 tarihinde tamamlandı ve ikinci dönemin ilk ders zili 7 Şubat 2022 Pazartesi günü çaldı. İkinci dönem içerisinde yer alan ara tatil ise bugün son ders zilinin çalması ile başlıyor. 11 - 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek ara tatil sonrasında 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle öğrenciler için ders zili yeniden çalacak. İkinci dönemin son ders zili ise 17 Haziran Cuma günü çalacak ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

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