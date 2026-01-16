Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Türkiye’de 8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için ders zili iki haftalığına susarken, öğrenciler yoğun geçen eğitim temposunun ardından dinlenme fırsatı bulacak. Veliler ve öğretmenler için de bir değerlendirme süreci olacak yarıyıl tatilinde ikinci döneme yönelik hazırlıklar yapılacak. Yetkililer, öğrencilere tatil dönemini verimli geçirmeleri, bol bol dinlenmeleri ve ikinci döneme motive şekilde hazırlanmaları tavsiyesinde bulundu.

"Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi planlıyorum"

Karnesini alan 5. sınıf öğrencisi Zeynep Ünver, "Yarıyıl tatilinde test çözeceğim, arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Birazcık da gezmeyi planlıyorum. İlk dönem heyecanlıydı ama biraz yoruldum. Şu anlık tatil için bir şey planlamadım. Büyüyünce mimar olmak istiyorum" diye konuştu.

"Sporuma ve derslerime devam edeceğim"

Yarıyıl tatilini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi planladığını anlatan 5. sınıf öğrencisi Mert Kutlu ise, "Yarıyıl tatilinde kendi sporuma gitmeyi düşünüyorum. 16 yaşında siyah kuşak olacağım. Sporuma ve derslerime devam edeceğim. Dışarıda arkadaşlarımla kaykay ve bisiklet süreceğim. Okul bana neşe, huzur ve başarı getirdi. Hocalarımız sayesinde ödevleri daha çabuk yapıyorum. Sınavlardan iyi not aldım. En sevdiğim dersler beden eğitimi ve Türkçe. Büyüyünce şarkıcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.