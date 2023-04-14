Yaklaşık 19 milyon öğrenci için ikinci ara tatil başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 17-20 Nisan tarihleri arasında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilini yapacak. Ara tatil, 21 Nisan’daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Öğrencilerin dört gözle beklediği ara tatilin ikincisi başlıyor. Bugün itibarıyla tatile giren öğrenciler, ara tatilin Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek olması nedeniyle 9 gün boyunca tatil yapacak. 17-20 Nisan tarihleri arasındaki ikinci ara tatil öncesi son ders bugün yapılacak. Yaklaşık 19 milyon öğrencinin merakla beklediği ara tatilde öğretmenler de idari izinli sayılacak.

Ara tatil sonrası 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren öğrenciler, okullarda eğitim öğretime devam edecek.