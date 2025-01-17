Yaklaşık 37 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi

Türkiye’de 9 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Silivri'de 21 ilkokul + ortaokul, 23 genel ortaöğretim, 16 mesleki ve teknik, 126 okul ve kurumlarındaki yaklaşık 37 bin öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi. Öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınarak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtıldı. Velilere bu sayede çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanmış oldu. Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunuldu.

Eğitim öğretim yılı takvimi

20 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 31 Ocak Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi ise 20 Haziran’da sona erecek.