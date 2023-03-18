Yaklaşık 70 metre yuvarlanan çöp kamyonundan dışarıya fırladı

Kocaeli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde çöp toplama aracı dik yamaçtan yaklaşık 70 metre yuvarlandı. Aracın takla attığı sırada bir kişi kamyondan dışarıya fırladı, bir kişi ise araçta sıkıştı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi çöp döküm sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 41 BL 126 plakalı çöp toplama aracı döküm sahasında seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak yaklaşık 70 metre kadar yuvarlandı. Kamyonun takla attığı esnada bir kişi kamyondan dışarıya fırladı, bir kişi ise araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan 2 yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.