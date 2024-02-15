Yaktıkları mangal ateşi patladı, o anlar kameraya yansıdı

İstanbul Eyüpsultan’da bir grup işçinin yaktığı mangal ateşinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle 2 kişi yere düşerken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İddiaya göre, Pirinççi Mahallesi’nde 9 Şubat’ta saat 22.30 sıralarında aynı fabrikada çalışan 6 işçi mangal yakmak için bir araya geldi. Yaktıkları mangalın etrafında toplanan işçiler sohbet ederken, ateşte bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamayla işçiler sandalyeden yere düştü. Bir süre ne olduğunu anlayamayan işçiler şoku atlatınca mangalın etrafından uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.