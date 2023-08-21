Yakup öğretmen sözünü tuttu, atamasının gerçekleştiği yaşı kadar ağaç dikti

Bursalı Yakup öğretmen kendine verdiği sözü tuttu, atamasının gerçekleştiği yaşı kadar meyve ağacını toprakla buluşturdu.

Sınıf öğretmeni olarak 2019 yılında özel bir okulda göreve başlayan Yakup Furkan Çelebioğlu, "Atandığım zaman yaşım kaç ise o kadar ağaç dikeceğim" diye kendine söz verdi. Şubat 2023’te ataması gerçekleşen Çelebioğlu, memleketi Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yamanlı yolu üzerine 26 tane meyve fidanı dikti. Çelebioğlu, "Okul hayatını tamamlayıp iş hayatına başlayan her öğretmenin hayali atanmaktır, ben 2019 yılında bir özel okulda başlayan iş hayatımda kendime bir söz verdim, ’atamamın olduğu yaş kadar doğaya ağaç ekeceğim’ dedim ve hayalim Şubat 2023 tarihinde, yani 26 yaşımda gerçekleşti" dedi.

"Aynı okulda görev yaptığım Hüseyin Güven hocamın desteğiyle farklı türlerde 26 meyve ağacını bugün toprakla buluşturduk" diyen Yakup öğretmen, "Bunun aslında bir proje olmasını istiyorum. Atanan tüm öğretmenlerimizin bulundukları yere ya da memleketine ağaç dikmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Neden ağaç dikme sözü verdiğini de anlatan Çelebioğlu, "Biz meslek hayatımızda insanları işliyoruz onları gelecek nesle hazırlıyoruz, yetişen çocuk güzel bir şeyler yaptığında ülkesine fayda sağlamış oluyor, yani bir bakıma meyve veriyor. İşte bundan yola çıkarak meyve ağacı diktik, yetiştiğinde buradan gelip geçen herkes bundan faydalansın istedik" diye konuştu.

Van’ın Saray ilçesinde görev yapan Çelebioğlu bu davranışının diğer meslektaşlarına örnek olmasını istediğini dile getirerek, destek olan herkese teşekkür etti.