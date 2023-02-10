Yakutiye Belediye Başkanı Uçar deprem bölgesinde

Yakutiye Belediyesine ait yardım tırları ile deprem bölgelerine giden Yakutiye Belediyesi Başkanı Mahmut Uçar, çalışmalara yardımcı olan Yakutiye Belediyesi personelini ve arama kurtarma ekiplerini ziyaret edip depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayınladığı sosyal medya hesaplarından Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş’ı ziyaret ettiğini duyuran Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Devlet kurumlarının ve vatandaşların tüm imkanlarıyla seferber olarak bölgede konuşlandığını sözlerine ekleyen Mahmut Uçar arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm ekiplere minnettar olduklarını belirtti.