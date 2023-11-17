Yalan söylemenin ilişkilere zararları nelerdir?

Yalan söylemek ve diğer insanları kandırmak, sosyal ilişkileri olumsuz etkilemekte olup yaşamınızı olumsuz yönlendirmektedir. Peki ama kişiler neden yalan söylerler ? Yalanın ilişkilere zararları nelerdir ?

Birçok kişi gündelik yaşamında sıklıkla yalana başvurur. Yapılan araştırmalar sonucunda kişinin kendisinde eksik gördüğü, dezavantajlı olduğu bir konuda karşısında ki insanda daha iyi bir algı yaratmak için yalana başvurduğu görülmüştür. Yani bir diğer anlamda savunma mekanizmasıdır. Dürüstlüğün yerine dürüst olmamayı tercih edenlerin kullandığı bir savunmadır. Sosyal ilişkileri yönetmek, başkalarını etkilemek, kazanç elde etme, başarısızlığı gizleme, başkasının psikolojik/fiziksel zarar görmesini önleme gibi kişiyi yalana sürükleyen çok farklı konular bulunmaktadır. Sıklıkla yalan söyleyen insanlar, yalan söylemeyi gerçeği söylemekten daha doğru olarak değerlendirmektedir.

Yapılan bir araştırmanın sonucunda kişinin, yakın olduğu insanlara daha az yalan söylediği tespit edilmiştir ve bu kişilere yalan söylenildiği zaman ise çok daha kolay bir şekilde yalanın anlaşıldığı görülmüştür. İlişkiler, güven üzerine inşa edilir ve güvenin olduğu yerde yalana yer verilmemelidir. Yalanın aktif olduğu bir ilişkide güven ve samimiyetten söz etmek mümkün değildir. Güvenin yitirildiği bir ilişki de yeniden güven bağını oluşturabilmek tırmanması neredeyse imkansız bir dağı çıkmak gibidir. İlişkilerde sıklıkla yalan söylenmesi hayal kırıklığı, güven problemi ve kıskançlık duygusunun gündeme taşınmasına sebep olur ve ardından ilişkinin sonlanmasına neden olmaktadır.

Günümüzde erkeklerin kadınlara oranla daha sık yalan söylediği söylenebilir. Yaş olarak, gençlerin ise emeklilik ve sonrası yaş aralığına göre daha fazla yalana başvurduğu görülmüştür.

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız,'' Her ne olursa olsun aslında yalanın, savunma veya kurtarma aracı olarak görülmemesi gerekir. Çünkü yalanlar er ya da geç anlaşılmakta ve ortaya çıkmaktadır. Bu durum hem karşınızda ki kişinin size olan inancını hem de sizin kendinize olan güveninizi olumsuz anlamda etkileyecektir. Açık bir şekilde kendinizi olduğunuz gibi ifade etmek, gerçeği saf ve temiz bir şekilde aktarabilmek, çevrenizin size olan bakış açısını olumlu anlamda etkileyecek ve kendinize güven duymanızı sağlayacaktır.'' dedi.