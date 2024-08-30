Yalçın'30 Ağustos ruhu milli vicdanlarda hala canlıdır'

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın’dan 30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayınladı. Başkan Yalçın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri başarının ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu necip Türk milletinin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren bir zafer olmuştur. Bize düşen de bu şanlı ecdadın torunları olarak, şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır. Bilinmelidir ki 30 Ağustos ruhu milli vicdanlarda hala canlıdır.”

Zafer Yalçın, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini ifade ederek, “Geçmişte her türlü zorluğu birlikte atlatan milletimizin bugün de acısı, sevinci ve ülküsü birdir. Millet olarak bu birlik ve beraberlik duygusu içinde üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur” dedi.

Yalçın, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kurucu kahramanları, aziz şehitleri rahmetle, gazileri ise şükran ve minnetle andı. “Aziz vatanımızın varlığı ve bağımsızlığının dünyaya kabul ettirildiği 30 Ağustos Zaferi’nin 102. yıl dönümünde, Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!” ifadeleriyle mesajını tamamladı.