Yalçın 'ayak oyunları bize sökmez'

İyi Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından Silivri'de yüksek gelen su faturalarına yönelik bir açıklamada bulundu. Kavuncu açıklamasında, "Silivri'de bazı köylere su faturaları neden 7 kat zamla geliyor? Bunu iktidara sormak gerek. Silivri'de belirlenen kırsal mahalle sınırları, İBB tarafından değiştirilmeden onaylandı.



Kırsal dışında kalan evlere yüksek faturalar geliyor. Sorunun müsebbibi ilçe belediyesi. Silivri Belediyesi'nin 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısında, mahalle sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin İmar Komisyonu raporu belediye meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, bugün Silivri'de sorunların tamamını dinledi" ifadelerini kullandı.



"YALAN VE İFTİRA SİYASETİNİZ TUTMAZ"

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Kavuncu'nun açıklamasına cevap vererek, "İP'in Kavuncu Buğrası, hüsrana uğradıkları Silivri programından dolayı hedef şaşırtarak, güya köylerdeki su fiyatlarını araştırmışlar da, 7 kat pahalı gelen suyun sorumlusu olarak ilçe belediyesini göstermiş. Kavuncu Buğra'ya önerim şudur: Söz biliyorsan söyle inansınlar, bilmiyorsan sus da seni adam sansınlar.

Silivri'den bi haber İp'in il başkanı, köy sınırlarında yaşayıp ama Köy merkezine uzak villalarında havuzunda çiftliğinde sefa sürenler ile köy merkezinde ineğini, kavununu sulayan köylü bir olur mu? Yalan ve iftira siyasetiniz tutmaz. Yuvarlak masanın sakat ayaklarınca kurgulanan ayak oyunları bize sökmez" dedi.