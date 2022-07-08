Yalçın: 'Bayramlarımız toplumsal birlik ve dayanışmanın en güzel örneğidir'

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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  • 08.07.2022 13:21
  • Güncelleme: 08.07.2022 13:21
Yalçın: 'Bayramlarımız toplumsal birlik ve dayanışmanın en güzel örneğidir'
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Yalçın, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türk milletinin barış, huzur, kardeşlik ve manevi zenginliği olan günler dini ve milli bayramlardır. Dayanışma ve paylaşmanın sembolü olan Kurban Bayramımızı da bu sene hep birlikte karşılamanın huzuru içerisindeyiz. Bayramlarımız toplumsal birlik ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Bayramlarımız paylaşma ve yardımlaşma şuurumuzun kuvvetlendiği günlerdir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ buyurmuştur. Bu sebeple; yoksullara, kimsesizlere, yetim ve öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine kucak açmalıyız, onları görmezden gelmemeliyiz.  Kurban Bayramı da yardıma muhtaç kimselere sahip çıkmak adına farkındalık yaratan müstesna bir gündür. Kurban Bayramının özünde infak etmek; yani paylaşmak, bölüşmek ve dayanışma içinde olduğumuzu göstermek vardır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde özüne yakışır bir Kurban Bayramı geçirmemizi Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, şehit aileleri, gazilerimiz başta olmak üzere Silivrili hemşehrilerimin ve Türk-İslam coğrafyasının mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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