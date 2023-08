Yalçın:' CHP yöneticileri skandal bir tavır sergilemiştir'

TAKİP ET

Milliyetçi hareket partisi Silivri ilçe başkanı Zafer Yalçın’ın yazılı olarak yaptığı şöyle;

“Silivri’miz Marka Kent vizyonu ile, üretken belediyecilik anlayışı ile, har vurulup harman savurulan kaynakları yine şehre yatırım olarak döndürülen bir MHP Belediyeciliği ile 4.5 yıl önce tanışmıştır. Silivri’mizin 4.5 yılda nereden nereye geldiği ayan beyan ortadadır. Marka Kentin mimarı ve kadroları bellidir. 2019 yılında halkımızın teveccühleriyle göreve gelmiş olan Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz liderliğinde, Silivri Belediyesinde çalışan, emek veren, alın teri döken tüm çalışanların emekleri ile Marka Kent Silivri’nin inşa edildiği herkesin malumudur. Pandemi, uluslararası krizler, savaşlar, doğal afetlerin yaşandığı bir zamanda gelişen ve değişen Silivri gerçeği varken, diğer yanda hayatın zorlukları da göz ardı edilemez durumdadır. Enflasyon nedeniyle ekonomik zorlukların etkisinde olan işçilerin Hükümetimizin genelde, Belediyemizin yerelde yaptığı düzenlemelerle yaşamlarını kolaylaştıracak tedbirler aldığı ve almaya devam ettiği ortadadır. Nitekim iyi niyetli çalışmaları görmezden gelerek Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunlarına aykırı bir şekilde, kanun tanımaz bir yöntemle iş durdurma, iş bırakma, hizmetleri engelleme hali kabul edilemez bir durumdur. Söz de işçi haklarını savunan CHP zihniyetinin ilçe başkanı Berker Esen, CHP’li belediye meclis üyeleri ve CHP ilçe yöneticileri de bu gayriyasal durumu destekleyen skandal bir tavır sergilemiştir. Görünen o ki Silivri’nin dinamikleriyle siyaset üretemeyenler; ilçemizdeki toplumsal barışı ve huzuru dinamitleyerek kaos ortamı oluşturmaya, bunun faturasını da MHP ve Cumhur İttifakına çıkarma derdine düşmüştür.

Siyasetçinin görevi kin ve nefret üretmek, her türlü vasıtayı kullanarak siyasi çıkar sağlamak değil; bulunduğu ortamda huzur ve sükûneti temin etmek, toplumsal barış ve kardeşliği sağlamlaştırmaktır. Siyasi puan hırsıyla böylesine küçülerek siyaset yapmak, politika değil, en basit tabirle terbiyesizliktir. Belediye hizmetlerinin engellenmesine zemin hazırlayan oluşumlara koşarak katılıp fitne çıkarmak, insanları galeyana getirmek, kanunlara aykırı yapılan bir eylemden medet ummak siyasi ahlaksızlıktır. 4.5 yıl önceki CHP yönetimi döneminde yerlerde sürüklenen belediye itibarı, Sayın Volkan Yılmaz başkanlığında hak ettiği seviyeye yükselmiştir. CHP döneminde zar zor ödenen işçi maaşları, Cumhur İttifakının MHP’li Silivri Belediyesi’nde günü gününe, hatta her ayın 14’ünde bile ödenmektedir. Emekli olanların ya da işçilerin çeşitli hak edişleri, yöneticilerinin kapılarında el pençe divan durmadan zamanında hesaplarına yatırılmaktadır. Mobbing başta olmak üzere çalışanların maaşlarını 4-5 ay ödemeyen, çalışanların hakkını vermeyen, işten ayrılmaya zorlayan, hem de sendikal haklarını talep etmelerini engelleyen bir politika sergilemeyi asıl Chp anlayışının temsilcileri bilir. Kaliteli hizmet ve ahlaklı siyaset üretmeyi bilmeyen; hak, hukuk, adaletten sadece hamaseten bahseden, kendi dönemlerinde insanların 4-5 ay evine ekmek götürmesini reva gören CHP’li müfteri ve yalancılar, zamanında yaptıkları bu aymazlığın altında ezilmeye devam etmektedir. Asıl karın şişlikleri budur. Siyaseten hayatını kazanmayı öğrenmiş ama insan kazanmayı öğrenememiş Berker Esen ve avaneleri, yine kendilerine yakışan acemilikle Silivri Belediyesi’nin Eylül Meclisinde görüşülecek ek bütçeden haberi olmadan girdiği siyasi rant telaşının altında kalacaktır. İsterdik ki; hak, hukuk, adaletten bahsetmeyi çok iyi bilen bu zihniyetin temsilcileri Kadıköy, Maltepe, Bakırköy, Şişli, Kartal, Ataşehir gibi CHP’li belediyedeki grevlerde de aynı hassasiyeti gösterebilselerdi!

Marka Kenti inşa ettiğimiz belediye çalışanlarımız için her zaman hassas davranan, haklarını zamanında ödemek için büyük titizlik gösteren, şehrin çiftçisinden esnafına, kadınından gencine hiçbir kesimi es geçmeyen MHP’li Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz, vakti zamanı geldiğinde elbette ki gereğini yapacaktır. Burada önemli olan, yazın sıcağında kışın soğuğunda şehrine değer katmak için işçilerle vakit geçirmemiş CHP zihniyetinin manipülasyonlarına alet olmamak, şehrimizin hizmet almasını engellememektir. Yerel seçimlere doğru çirkinleşen, kurgu mekanizmalarını devreye alan, yalan ve iftira, entrika ve kaos endüstrisine yatırım yapan muhalefetin siyaset borsasındaki hisselerine itibar etmemektir.