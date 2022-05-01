Yalçın'dan Ramazan bayramı mesajı

MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

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  • 01.05.2022 21:36
  • Güncelleme: 01.05.2022 21:41
Yalçın'dan Ramazan bayramı mesajı
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Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayınladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi; "Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, bayrama kavuşmuş bulunmaktayız.

Koronavirüs sürecinde buruk geçirdiğimiz Ramazan ayını bu yıl dolu dolu, bir arada yaşadık. Kalabalık gönül sofralarında buluştuk. Yüce Allah'ın bizlere mükâfatı olan bayrama ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; coğrafyamızda birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularımızı güçlendiren mukaddes günlerdir. Salgın sürecinin geride kalmasıyla birlikte bu bayramı eski günlerdeki gibi büyüklerimizi ziyaret ederek, sevdiklerimizle bir arada yaşamalıyız.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Bu duygu ve düşünceler ile değerli Silivrili hemşehrilerimin ve Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlarda buluşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

SHA Editör
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