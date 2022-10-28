Yalçın'ın 29 Ekim mesajı

Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün millete emanet ettiği Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünü Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyet'i korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin yegâne görevi olmalıdır. Geleceğin büyükleri ve yöneticileri olacak gençlerimiz, Cumhuriyetin anlamını ve önemini kavrayacak, ülkemizin şimdiye kadar ki başarılarını katlayarak arttıracak ve sonsuza kadar var olmasının güvencesi olacaktır.

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu güven ve istikrar ortamını bozarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birliğine barış ve kardeşlik iklimine bölücü terör unsurları tarafından zaman zaman hain saldırılar yapılmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti dün olduğu gibi, bugün de iç ve dış mihraklara karşı gereken cevabı her zaman verebilecek güç ve kudrete sahiptir.

Bu uğurda hayatını kaybeden ve şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Birlik ve beraberliğin ve azmin zaferi olan büyük mücadelenin bizi bu günlere getirdiğinin farkında olup, bizlere bırakılan mirası da daha ileriye taşımanın gayreti içinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; bizlere bu toprakları ebedi yurt kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu vesile ile bütün Silivri 'li hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum"

