Yalçın:' Kahramanlarımız, Fethullahçı hainlere geçit vermemiştir

Yalçın, açıklamasında şu ifadelere verdi; “Türk milleti tarih boyunca nice badire ve belaları alt etmeyi, üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bu zaferlerin yakın tarihimizdeki en bariz örneği 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanmıştır. Devletimizin çeşitli kademelerine ve TSK içerisine sinsice sızan Fetöcü hainler, devletimizin bölünmez bütünlüğünü yok etme amacıyla darbe girişiminde bulunmuş, fakat Türk milleti engeliyle karşılaşmıştır. Nitekim kendini siper eden sayısız kahraman, Fethullahçı hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz FETÖ hain saldırısına korkusuzca direnen, kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek destan destan büyüyen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. İşgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum.