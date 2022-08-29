Yalçın 'kirli ellerinizi vatandaşlarımızın üzerinden çekin'

MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Silivri ziyaretinden ulusal medyada da yankı bulan görüntünün kurgu olduğu üzerine bir açıklama yayınladı.

“SİLİVRİ SİYASETİNDE EŞİNE AZ RASTLANIR CİNSTEN BİR HADİSE VUKU BULMUŞTUR”

Yalçın'ın açıklaması aynen şu şekilde: “Silivrili hemşehrilerimize geçtiğimiz gün yaşanan ve ‘yalancının mumu yatsıya kadar yanar' atasözünü aratmayan bir olayı anlatmak, tehlikeli niyetlerin afişe edilmesi bakımından önemlidir.

İlçe siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen sefil ve rezil bir tiyatro çalışması, bundan sonraki süreçlerde de olabileceğine dair bizlere mesajlar vermektedir.

Bu sebeple kamuoyunu uyarıyoruz, saf ve temiz düşünceli vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz.

Silivri siyasetinde eşine az rastlanır cinsten bir hadise vuku bulmuştur.

Geçen gün sahilde program düzenleyen İP'in genel başkanı ile genç bir kişinin kameralar önünde yaptığı görüşme medya organlarında yer almıştır. Ayrıca da İP'in resmi sosyal medya sayfalarında yayınlanmıştır.

“BU GENCİN, SİLİVRİ'DE YAŞAMADIĞI VE GETİRİLEREK KONUŞTURULDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

Gel gör ki kırtasiye malzemesi almakta zorlandığını iddia eden bu gencin, Silivri'de yaşamadığı ve üstelik Silivri'ye özellikle getirilerek konuşturulduğu çok geçmeden ortaya çıkmıştır. İP'in Kartal ilçe görevlisi olduğu anlaşılan E.K.'nın, “Evde ağlıyorum. Kantinde ne yiyeceğim. Ben bu ülkenin genci değil miyim, beni neden düşünmüyorlar” şeklindeki açıklamaları basına servis edilmiştir.

“BU TİYATRO SAKAT BİR ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR”

Bu bilinçlidir, bu planlıdır, bu kurgudur, bu tiyatro sakat bir zihniyetin ürünüdür. Elbette çaresizliğin göstergesi olan bu algı operasyonunu Silivri başta olmak üzere tüm Türkiye'nin takdirlerine bırakıyoruz.

“MEDYA MANİPÜLASYONLARI VE ALGI OPERASYONLARINDAN MEDET UMULMAKTA”

İP'in küçük ortağı olduğu Zillet İttifakı, medya manipülasyonları ve algı operasyonlarından medet ummakta, insanları kandırmaya ve yönlendirmeye devam etmektedir.

Bu rezil zihniyet, saf ve temiz insanların duygularını ele geçirmeye ve şekil vermeye çalışmaktadır.

“KİRLİ ELLERİNİZİ VATANDAŞLARIMIZIN ÜZERİNDEN ÇEKİN”

Başta İP'in Silivri temsilcileri olmak üzere bu oyunlarla vakit harcayanların tümüne tavsiye ediyoruz: Yuvarlak masada bulaştırdığınız kirli ellerinizi vatandaşlarımızın üzerinden çekin!”

