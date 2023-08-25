Yalçın: 'Oyunların farkındayız'

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, CHP İlçe Başkanı Berker Esen'in iş bırakan işçilerin, eylemden geri dönme kararı sonrasında yaptığı açıklamayı değerlendirdi. Yalçın'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

"Değerli Silivrililer, 23 Ağustos 2023 tarihinde Silivri Belediyesi’nde yaşanan bazı temizlik işçilerinin gayriyasal iş bırakma hadisesi gündemi meşgul ederken, bu durum ikinci gününde sona ermiş ve eyleme katılanlar işlerine dönmüşlerdir. Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın dün yapmış olduğu kamuoyu bilgilendirmesi çalışanların işlerine devam etme kararında etkili olmuştur. Sayın Başkanımızın açıkladığı üzere, “Eylül meclisinde ek bütçe görüşmelerinde” değerlendirileceği bildirilmiştir. Bugün ise 12.30 sıralarında Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın talimatıyla Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Solak tarafından gerekli görüşmeler yapılmış ve en nihayetinde olumlu bir neticeye varılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak eylem süreçleri yakından takip edilmiştir. Kanunlara aykırı bir yöntemle hak arama çabasına giren işçilerin kısa sürede vermiş oldukları işe dönme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu durumdan vazife çıkarma peşine düşen, kaos ve kargaşa isteyen CHP Silivri ilçe yönetimini de kınıyoruz. Eylemin başladığı ilk saatlerden itibaren adeta yangına körükle giden CHP yöneticileri, kalemşörlerini de yanına alarak her zamanki gibi çirkin bir algı operasyonuna teşebbüs etmiştir.

İşçilerin duygularını ve taleplerini istismar eden bu zihniyet, bugün yaptıkları açıklamalar ile algı çalışmasını sürdürmüşlerdir. Silivri halkının hizmetten etkilenmemesini istemişler, güya kendileri görüşünce eyleme son vermişler.

Sevsinler sizin siyasetinizi! Karanlık odalarda kurgulanan kirli oyunlar; her zaman onu tezgâhlayanların ayaklarına dolaşmıştır. Ve niyeti hayır olmayanın akıbeti de hayır olmamıştır. CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen ve avaneleri bu olayda iyi niyetli siyaset değil, ikiyüzlü ve ahlaksızca bir politika izlemiştir. Yerel seçimlere yakın bir zaman kala yapılan bu tür siyasi oyunların elbette farkındayız. Rakiplerimizin daha ahlaklı, daha seviyeli, daha centilmen olması en temel beklentimizdir. Demokrasiye yakışan budur. Fakat çirkin ve gayriahlaki siyaset oyunlarıyla, çeşitli entrikalarıyla Cumhur İttifakı’nın MHP’li Silivri Belediyesi ve Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ı yıldıracaklarını, yıpratacaklarını, sindireceklerini umanlar yanlış hesap içerisindedir."