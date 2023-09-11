Yalçın 'Silivri çiftçisine ihanet değil de nedir?'

MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “CHP ilçe başkanı, kamuoyunu yanıltma ve yönlendirme amacı taşıyan açıklamalarına bir yenisini daha eklemiştir.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından Silivrili çiftçilerimizin kanayan yaralarından birisi olan mezbahane alanıyla ilgili skandal kararının üstünü kapatma çabasıyla gündem değiştirme telaşına düşmüştür.

İstanbul’un en çok hayvancılık yapılan ilçelerinden Silivri’de mezbahane ihtiyacı gün gibi ortadayken, yapım yetkisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesindeyken, elzem olan bu konuda skandal bir karara imza atan İBB Encümeni neyi amaçlamaktadır?

Değirmenköy’de Mezbahane tapulu alanın özel şirket veya kişilere kiralanmak istenmesi Silivri çiftçisine ihanet değil de nedir?

Bunu aydınlatmak yerine, sözde basın açıklamalarında Cumhur İttifakının MHP’li Silivri Belediyemizin uygulamaları hedef alınmıştır.

Meclis toplantılarında Sayın Belediye Başkanımız, tüm meclis üyeleri huzurunda, basın ve kameralar karşısında kamuoyunun bilgisine sunarak çarpıtmak istenen asılsız konuları açıklamıştır ve arşivlerde bulunmaktadır.

Şecaat arz ederken merd-i kıbti sirkatin söylermiş.

Asıl komik olan kendisidir. Üstelik palavracıdır.

Yalanları gerçekmiş gibi söylemek CHP ilçe başkanı ve avenesinin tutunacak bir dal bulamadığından kaynaklanmaktadır.

Berker Esen gibi tiplerin karnından konuşuyor olmaları, Silivri tarihinde “herkesin belediyesi ve herkesin belediye başkanı” anlayışının toplumda kabul görmesidir.

İBB tarafından Değirmenköy’de mezbahane tapulu yerin neden depo amacıyla kiraya çıkarılmak istenmesini açıklamak yerine, yapmaya çalıştıkları algı operasyonları ellerinde patlamaya devam edecektir.