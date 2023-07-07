Yalçın 'Silivri'ye hizmet yolundan döndüremeyeceksiniz'

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, yazılı bir açıklama yaparak, dün basın toplantısı düzenleyen Berker Esen’e cevap verdi. Yalçın, "Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ı engelleyemeyecek ve Silivri’ye hizmet yolundan döndüremeyeceksiniz. Güya siyaset yapıyorsunuz. Ağzınızdan akan cümlelerin de kanalizasyon atıkları misali yarardan çok zararı olduğunun farkında bile değilsiniz." dedi.

Yalçın yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Değerli Silivrililer; Siyaset bir savaş alanı değildir ama bir mücadele meydanıdır. Bu mücadelenin temel unsuru veya ilkesi de şüphesiz kaliteli, dürüst ve nezaketli olmayı gerektirir. Yani siyaset nezaket ister, samimiyet ister, edep ve ahlak ister. Bunlardan yoksunluk siyasetten uzak bir durum ortaya çıkarır ve siyasetin özünde yatan “halkla hizmet” anlayışını yok eder. CHP Silivri İlçe Örgütünün yerel siyasetteki mücadelesi ilkesel olmaktan çıkmış, sınır seviye bilmeyen bir vaziyet almıştır. Yerel seçim üzerinden 4 yılı aşkın bir sürenin geride kalmasına rağmen sandığa gömülmeleri kendilerinde öyle bir hazımsızlık oluşturmuş ki, 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinin yaklaşması rotalarını ve dengelerini iyice bozmaya başlamış.

Panik üstüne panik oldukları, korku üstüne korku yaşadıkları, Sayın Volkan Yılmaz karşısında acaba yine yenilir miyiz diye tir tir titredikleri; ayarsız ve tutarsız siyasetlerinin bir göstergesi olsa gerek. Siyasi eleştiriden uzak hakaretvari cümleler, aşağılayan bir üslupla muhalefet etmeler, aslında sizin ne olduğunuzu çok net bir şekilde gösteriyor.

Sevsinler sizin siyasetinizi!

2009-2019 yılları arasında yönettiğiniz Silivri’yi ne hale getirdiğinizi bu ilçenin güzel insanları çok iyi biliyor. Belediyeyi nasıl borç batağına sürüklediğini, zevkü sefa içerisinde bir yönetim sergilediğinizi, Silivri halkını hizmete muhtaç bir duruma düşürdüğünü bu ilçenin güzel insanları çok iyi biliyor. Dün ile bugünü kıyas eden her bir hemşerimiz değişimi ve gelişimi çok güzel görüyor.

İşte tüm rahatsızlığınız bu.

İşte tüm kıskançlığınız bu.

Çatlasanız da patlasanız da debelenip dursanız da Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ı engelleyemeyecek ve Silivri’ye hizmet yolundan döndüremeyeceksiniz. Güya siyaset yapıyorsunuz. Ağzınızdan akan cümlelerin de kanalizasyon atıkları misali yarardan çok zararı olduğunun farkında bile değilsiniz. Algı ve yönlendirme siyasetinizin aparatı olarak sarıldığınız rant konularını ne çok iyi biliyormuşsunuz.

Şeffafmışsınız, CHP’nin siyasi anlayışında kişiye özel rant sağlamıyormuşsunuz. Üstelik buna da karşıymışsınız. Yasalarla belirlenen bir hak ve uygulama üzerinden toplumu yanlış yönlendirmek sizin fıtratınızda var. Öyleyse 10 yıllık belediye yönetiminiz döneminde parsel bazlı imar yapmadığını belgelemeyen namert kere namert olsun mu? Öyle ya, kanunlar ve planlar çerçevesinde parsel bazlı uygulamanın nasıl yapılacağı bildirilmişken, size göre farklı bir anlam ifade eden bu durumu kendi döneminizde açıklayın o zaman hadi.