Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimine günler kala MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, “Tüm halkımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz” diyerek yazılı bir açıklamada bulundu.

Yalçın'ın, seçim sürecindeki gelişmeler dikkat çektiği açıklaması aynen şu şekilde: “2.tur seçimlerine sayılı gün kala son gelişmeler nedeniyle kıymetli Silivrilileri uyarma ve bazı hatırlatmalarda bulunma durumu hâsıl olmuştur. Anlaşılan o ki her kılığa girecekler, her yalanı söyleyecekler. Algı ajansları 2.tur seçimleri için “milliyetçi görünün” demiş olacak ki, birdenbire görüntü değiştirdiler. İstiklal Caddesinde Azerbaycan ve Göktürk bayrakları ile yürüyen CHP il başkanını görenler hayretler içerisinde kalmıştır! Çünkü PKK'lı terörist Sakine Cansız'a destek vermiş, devlete ve polise “katil” demiş, Ermeni soykırımı yalanını savunmuş olan CHP il başkanı yoksa birden nasıl değişsin?

Ya da 14 Mayıs seçimlerinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini almamışlar gibi, şehitlerimizin ailelerini ziyaret etmelerine ne demeli? Bir oy Yeşil Sol'a bir oy Kılıçdaroğlu'na isteyenlerle iş tutan bu zihniyet, nasıl oluyor da şehit ailelerine 19 Mayıs gibi anlamlı bir gün üzerinden ziyaret düzenleyebiliyorlar? Akla, vicdana, mantığa sığar bir yanı var mı?

Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak için verdiği vaatleri tutamayıp, başarısızlık ve beceriksizliğini gizlemek için 4 yıldır “iktidar tarafından ve meclis tarafından engelleniyoruz” yalanına sarılan İBB Başkanı, geçen günkü Silivri toplantısında partisinin adayına oy isterken “İBB'de meclis onlarda, başkanlık bizde. Ne oldu? İşler tıkır tıkır işliyor” demeye neden başlasın durduk yere?

Geçmiş dönemlerin aksine Silivri'ye hizmetlerde eşitlik ve adalet anlayışı getiren Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ın 4 yıldır kullandığı “Hizmetlerimiz kimseler için değil herkes içindir” sloganını kendi anlayışlarıymış gibi pazarlayan CHP ilçe başkanının hezeyanları da ortaya çıkmışken, ikiyüzlü siyasetin son örneğini sergileyen bu kişiler karşısında tüm halkımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Necip Türk milleti, elbette kendisine uzak “Millet İttifakı” adlı bu oluşumun son numaralarına kanmayacak, bu algı çalışmalarına inanmayacaktır. 14 Mayıs'ta sandıkta verdikleri cevabı 28 Mayıs'ta yine verecektir.”