Yalıkavakspor, Avrupa Kupası'nda son 16 turunda

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur'da mücadele eden Yalıkavakspor, deplasmanda 36-27 yendiği İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımını rövanş maçında da 28-19 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Yalıkavakspor, Avrupa Kupası'nda son 16 turunda
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur’da mücadele eden Yalıkavakspor, deplasmanda 36-27 yendiği İtalya’nın SSV Brixen Südtirol takımını rövanş maçında da 28-19 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Armada Praxis Yalıkavakspor 14-10 önde kapattı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Türkiye’yi temsil edecek olan Yenimahalle Belediyespor ile Yalıkavakspor’un mücadele edeceği EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu kuraları 21 Kasım tarihinde çekilecek.