Yalın çalışmalar ödüllendirildi

Türkiye’de ilk kez belediyelerde yalın yönetim uygulamasını hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında Yalın Uygulamalarıyla tüketim ve kaynak yönetimi noktasında tasarruf sağlayan ekipleri ödüllendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, var olan kaynakların en etkin şekilde kullanılarak en verimli hizmetin sunulabilmesi amacıyla, kamuda örneklerine fazla rastlanılmayan yalın yönetim sistemini 2020 yılında uygulamaya başladı. Türkiye’de yerel yönetimlere örnek olarak başlatılan uygulama kapsamında yapılan çalışmalarla, vatandaş için değer üretmeyen ancak kaynak tüketen her şey gereksiz ve israf olarak tanımlandı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2023 yılındaki yalın uygulamaların ödüllendirilmesine yönelik düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Genel Sekreter Yardımcıları ile Belediye iştiraklerinin Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve Yalın yönetim ekipleri katıldı. Ödül töreni öncesinde Yalın Uygulamalarla ilgili çalışma yapan ekipler arasında Yalın Uygulamalara dair kelimelerle ilgili bir oyun oynandı. Ödül takdimi öncesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Alper Bayrak, Yalın Belediyecilik ve ödüllendirme sistemi ile ilgili bilgiler içeren bir sunum gerçekleştirdi.

"Tasarruf önemli"

Bursa’ya hizmet söz konusu olduğunda mesai mefhumu gözetmediklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Her dönemin kendine göre bazı zorlukları vardır ama 2020 yılı başında başlayan pandemi süreci, akabinde maalesef ülkemizin güneyinde meydana gelen yangınlar, kuzeyindeki seller ile devam etti. Geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, bütün ülkeyi sarstı. Deprem bölgesinde de çok önemli hizmetlere imza attık. Bursa’ya gelen depremzede kardeşlerimizi ağırlama noktasında hassasiyet gösterirken, altyapıdan evde bakım hizmetlerine kadar tüm belediyecilik hizmetlerimizi deprem bölgelerinde de gerçekleştirdik. Depremzede kardeşlerimizin yüzlerinde biraz olsun tebessüm görebilmek bizler için çok kıymetliydi. Bu çalışmalarda her birinizin emeğinin olduğunu biliyorum. Bursa’mızın bir uçtan bir uca 17 ilçesinde 1060 mahallesinde 10 bin 800 metrekarelik alanın tamamına bir sürü hizmetler götürmeye çalışıyoruz. Tüm bu yaşanılan sıkıntıların günümüze ekonomik anlamda yansımaları da var hiç kuşkusuz, kaynakların doğru ve verimli kullanılması da kaçınılmaz bir durum. Bu sadece il veya ilçe belediyeleri için değil bütün kamu kurum, kuruluşları ve özel sektör için gerekli bir durum. İnsanların beklentileri o kadar arttı ki bu noktada da elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Özel sektör yalın yönetimi yıllardır uyguluyor. Temeli Kaizen felsefesine dayanıyor. İnancımız gereği de Cenab-ı Allah ‘yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz’ diyor. Gerçekten tasarruf kıymetli ve önemli. Vatandaş için değer üretmeyen her şey, gereksizdir, önemsizdir, israftır. Tüm motivasyonumuzla yalın yönetim araçlarını kullanarak sıfır israf hedefine odaklandık. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla burada çalışıyorsunuz. Yaptığınız bu fedakarlığın da sadakat ve dürüstlükle birleştirildiğinde ne kadar değerli olduğunu da tekrar ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

618 proje

Yalın hedefler doğrultusunda sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 618 proje gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yalın hedefler, kaynakların doğru ve verimli kullanımı noktasında 618 proje gerçekleştirildi. Elde ettiğimiz sonuçlar da doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesidir, kanıtıdır. Bu törende de arkadaşlarımızın yaptığı değerlendirmeler neticesinde belirlenen, 2023 yılı iyileştirme çalışmalarını ödüllendirmek amacıyla bir aradayız. Mevcut iş ve görevleri devam ederken bu işe de ekstra mesai harcayan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum, dereceye giren arkadaşlarımızı da kutluyorum” dedi.

Yalın uygulamalarda geliştirdikleri projeleriyle ilk üçte Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yer aldı. Yalın uygulamalarda yılın ekip lideri, Yalın Uygulamalarda yılın ekip üyesi, Yılın mentörleri ve Yalın Kazanım ödülleri kategorilerinde ödüller takdim edildi. Tören, kategorilerinde ödüllerin takdim edilmesinin ardından aile fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.