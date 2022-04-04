Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Olay, Mimarsinan Mahallesi Aşkın Sokakta (Klassis Mevkii) meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan İbrahim Piroğlu’ndan (71), bir süre haber alamayan komşuları durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Silivri İtfaiye ekipleri adrese geldi. Camı kırarak içeri giren görevliler Piroğlu’nu hareketsiz yatarken buldu. Ardından sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Piroğlu'nun öldüğünü belirledi.

Piroğlu'nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.