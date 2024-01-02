Yalova, 2024'te kültür sanat etkinliklerine doyacak

Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, 2024 yılında Yalova’daki vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Müdür Karatekin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da imkanlarından yararlanarak Yalova’da kültür ve sanat faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini anlattı. Karatekin, bakanlığa devlet tiyatrolarını ayda bir kez Yalova izleyicisiyle bir araya getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Kasım ayında devlet tiyatrolarının Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir oyununu Yalova izleyicisiyle buluşturduk. Aynı şekilde devlet tiyatrolarına ilave çevre illerimizde, büyükşehirlerimizdeki, şehir tiyatrolarını da, devlet tiyatrolarıyla bir tutmak suretiyle Yalova izleyicisiyle buluşturuyoruz. Aralık ayında Bursa Büyükşehir Tiyatrosunu getirerek Yalova’da seyirciyle buluşturduk” dedi.

8 Ocak 20224 tarihinde Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından Meraki adlı oyunun Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde sahneleneceğini ifade eden Karatekin, “Yine devlet tiyatrolarının Meraki adlı bir oyununu getiriyoruz. Moliere’den bir çeviri olan, Ahmet Vefik Paşa’nın bir uyarlamasını getiriyoruz. Bu kültür ve sanat sezonumuz boyunca, yaza kadar her ay bir oyunu Yalova izleyicisiyle buluşturmak suretiyle bu böyle devam edecek” diye konuştu.

Kütüphane Buluşmaları’nın da ilde sürdürüldüğünü anlatan Karatekin, “İlimizde yaşayan, yazar sanatçı profillerini halkımızla bir araya getiriyorduk. Her çarşamba günü kütüphanede saat 20.00’de söyleşilerimiz oluyor. Her salı günü de saat 18.00’de Halil İnalcık Kültür Merkezi’nde sinema buluşmaları ve söyleşi programları yapıyoruz. Yani haftada 2 gün, 2 farklı mekanda bu etkinliklerimiz izleyiciyle buluşuyor. Belediyemizin de yaptığı çok güzel etkinlikler var. Bunları zenginleştirmeye gayret ediyoruz, edeceğiz” ifadesini kullandı.