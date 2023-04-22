Yalova Altınova'da ramazan ayı dolu dolu geçirdi.

Altınova Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar yemekleri ve Ramazan etkinlikleriyle ilçe halkını bir araya getirdi.

Ramazan ayında Altınova Belediyesi Konferans ve Düğün Salonu, Altınova Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve mahallelerde düzenlenen sokak iftarlarında 13 bin 295 kişi birlikte iftar açmanın huzur ve mutluluğunu yaşadı. Altınova Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde Abdurrahman Önül, Bahadır Yenişehiroğlu, Dursun Ali Erzincanlı, Ahmet Yenilmez, Sedat Uçan, Serdar Tuncer ve Şaban Kızıldağ Altınovalılarla buluştu.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Altınova Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen etkinler, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Özellikle çocuklar Ramazan Ayı boyunca her akşam düzenlenen etkinliklerde gönüllerince eğlendi.

Programlarda animasyon, çocuk sinemaları, tiyatrosu, gölge oyunu, Hacivat Karagöz, Meddah, Nasrettin Hoca, Keloğlan, Pamuk Prenses, Tasavvuf Müziği, Semazen, İstanbul Beyefendisi-Hanımefendisi, kukla, palyaço, Koca Kafa Micky, Koca Kafa Minyon, Koca Kafa Gözlüklü Şirin, tahta bacak, yüz boyama yer aldı.

Ayrıca her gün dönüşümlü olarak başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara kağıt helva, patlamış mısır, Osmanlı Şerbeti, pamuk şeker, Algüllü Macunu ikram edildi.

Bursa’ya gezi

Öte yandan, Altınova Belediyesi, Ramazan Ayı etkinlikleri çerçevesinde hafta içi her gün Bursa Ulu Camii ve Bursa’nın tarihi yerlerine ücretsiz gezi düzenledi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, huzurlu, bereketli, birlik beraberlik ve kardeşçe bir Ramazan Ayını geride bırakmanın hüznünü yaşadıklarını ifade etti.

Toplu iftarlar sayesinde vatandaşların aynı duyguda buluştuğunu, birlik ve beraberliğin pekiştiğini söyleyen Başkan Oral, “Böylesi etkinlikler çocuklarımız ve gençlerimiz için de oldukça önemli anlardır. Birliği, beraberliği, paylaşmayı yaşayarak anlıyorlar” diye konuştu.