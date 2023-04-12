Yalova Altınova'da soğuk hava deposunda yangın

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yalova Altınova'da soğuk hava deposunda yangın
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Yalova’nın Altınova ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Altınova Hürriyet Mahallesi’nde bir soğuk hava deposunun elektrik trafo hattında yangın çıktı. Yangına, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede müdahale etti. İşletmeye sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması yaptı. Yaralananın olmadığı yangın sonrasında pansiyonda maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.