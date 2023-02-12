Yalova Altınova depremzedeler için bir oldu

Yalova Altınova Belediyesi, 10 ilde büyük yıkıma neden olan yüz yılın en büyük felaketi için seferber oldu.

“Teşekkürler Altınova’m, Birlikteyiz Türkiye’m” sloganı ile depremin ilk anlarından itibaren harekete geçen Altınova Belediyesi, 7’den 77’ye vatandaşlar, esnaf ve sanayicilerin desteği ile bölgeye tonlarca gıda, kıyafet, konteyner, iş makineleri ve çok sayıda personelle çıkarma yaptı. Altınova Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan depremle ilgili çok anlamlı ve büyük bir destek kampanyası gerçekleştirdi.

Depremin gerçekleşmesinin ardından ilk olarak belediye itfaiye ve arama kurtarma ekibi ile Altınova Afet Gönüllüleri ve Güzel Yaşam Derneği üyelerinden oluşan yaklaşık 100 kişiyi bölgeye ulaştıran Altınova Belediyesi, belediye araçları ve özel sektörün desteği ile bölgeye 9 tır, 2 kamyon, 1 iş makinesi, 1 kırıcı, 1 vinç, 2 kamyon, 2 pikap, 1 paravan, 1 panelvan, 1 otobüs, 2 minibüs, 3 jeneratör, 1 ayaklı projektör, 1 excavator ile çok sayıda arama kurtarma ekipmanı gönderdi.

Rekor gıda ve kıyafet desteği

Arama kurtarma çalışmalarına katılmaları için ekipleri ve yine çalışmalar da kullanılması için çok sayıda iş makinesi ve ekipmanı kısa süre içerisinde bölgeye göndermeyi başaran Altınova Belediyesi, ardından vatandaşlar, esnaf ve sanayicilerinde desteği ile acil ihtiyaç taleplerini karşılamak için seferberlik başlattı. 7’den 77’ye depremzedelere destek olmak için tek yürek olan Altınovalılar, Belediye Koordinasyon Merkezine akın etti.

Altınova Belediyesi, kendi imkanları ve sanayicilerin desteği ile acil ihtiyaç listesinin başında yer alan konteyner, ranza, yatak, jeneratör, 4 bin adet battaniye, 500 üzerinde ısıtıcı, 18 bin adet hijyen malzemesi, medikal ürünler ve teknik malzemeleri kısa sürede yola çıkardı.

Ardından vatandaşlar ve esnafın desteği ile 23 bin adet kıyafet, 24 bin gıda kolisi, 10 bin adet içme suyu, 30 bin kişilik yemek malzemesi, binlerce bebek bezi, halı, yakacak odun, çöp konteynerleri ve daha birçok ihtiyaca yanıt veren malzemeleri deprem bölgesine gönderdi.

Başkan Oral deprem bölgesinde

Deprem destek çalışmalarının bir an olsun başından ayrılmayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, depremden büyük hasar gören Hatay bölgesine de giderek hem çalışmalara destek, hem de depremzedelerin yanında oldu. Yüz yılın felaketinin tüm Türkiye’yi derinden sarstığına dikkat çeken Başkan Dr. Metin Oral, şöyle konuştu:

“Bu acının tarifi yok. Yalova olarak bu acılarının ne anlama geldiğini en iyi bilen illerin, vatandaşların başında geliyoruz. Onun için depremin ilk anından itibaren tek yürek olduk. Özellikle çocuklarımızın gösterdiği duyarlılık, yaklaşım beni çok etkiledi. İnşallah bu acı günleri, bu zor günleri birlikte aşacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Rabbim güzel milletimizi korusun.”