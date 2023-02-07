Yalova Altınova, depremzedeler için tek yürek oldu

Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem sonrası Altınova Belediyesi, tüm imkânlarıyla deprem bölgesi için seferber oldu. Altınova Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde 2’nci tır bölgeye uğurlandı.

Altınova Belediyesi, deprem bölgelerindeki vatandaşlar için ilçede başlattığı yardım kampanyasında toplanan malzemeleri, bölgeye gönderiyor. İlk etapta bir tırı Kahramanmaraş’a gönderen Altınova Belediyesi, ikinci tırı da Hatay’a uğurladı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yaptığı açıklamada, “Altınova olarak en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm vatandaşlarımız, sanayicimiz, iş insanlarımız, esnafımız büyük bir destek sağladı. Herkesten Allah razı olsun. Devlet ve Millet bir arada tüm zorlukları aştığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Altınova Belediyesi Hizmet binasından Hatay’a gönderilen yardım tırını Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, İl Genel Meclis üyesi Ali Çorbacı, Altınova Belediye Meclis üyesi Şaban Cineviz, Altınova Anadolu Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferman Durmaz ile daire amirlerince uğurlandı.