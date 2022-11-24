Yalova aronyasının üretimi katlanarak artıyor

Yalova’nın coğrafi işaretli ürünü olan aronya meyvesinde geçtiğimiz yıl 25 bin ton olan üretim, 2022’de 50 bin tona ulaştı. Türkiye’de ilk ve tek organik olarak üretimi yapılan sağlık meyvesi aronyada önümüzdeki yıl ise üretimin 100 bin tona çıkması bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, 2012 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından adaptasyon çalışmaları başlatılan aronyanın 2017 yılında 2 çeşidinin tescilinin yapıldığını hatırlattı. Antioksidan özelliği nedeniyle aronyanın bir sağlık meyvesi olduğunu söyleyen Parıldar, ürünün kentte üretilmesi için bugüne kadar yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. Parıldar, ana vatanı Kuzey Amerika olan aronyanın Türkiye’ye yeni giren bir tür olduğuna dikkati çekerek, “Bizim tabirimizle her eve lazım dediğimiz bir ürün. 400 dekarlık bir alanda da biz aronya üretimi gerçekleştiriyoruz. Yalova özelleri, önemlileri üretmeli diyoruz. Aronyayı 2021 yılında coğrafi işaretle taçlandırarak ’Yalova aronyası’ olarak Türkiye’ye sunmaya başladık. Bu alanda da aronya üreten diğer iller ile farklılığımız ortaya çıkıyor” dedi.

Yalova aronyasında organik üretim

Parıldar, bu yıl üretilen aronyanın yarısından fazla kısmının organik olarak yetiştirildiğini söyledi. Yalova aronyasının tamamının organik üretileceğini dile getiren Parıldar, “Biz aronyayı biraz daha farklı üretiyoruz. Organik aronya hedefimiz var. Tamamını organik yapma hedefimiz var. 400 dekarın tamamını organik aronya olarak üretme hedefimizi, yüzde 50’nin üzerinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 250 dekarlık alanda organik aronya üretiyoruz. Bu da Türkiye’de ilk ve tek olan üretim metodu. Hedefimiz, 2023-2024 yıllarında Yalova’daki aronya üretiminin tamamını organik tarım yöntemiyle yapmak ve üreticiden tüketiciye sağlık meyvesi olan Yalova aronyasını organik metotla üretilmiş olarak sunmak” diye konuştu.

Yalova aronyasında hedef yıllık 500 bin ton

Yalova’da 2020 yılında 8 bin ton olan aronya üretimi, 2021 yılında 25 bin tonu geçmişti. Bu yıl 50 bin tona ulaşan aronya rekoltesi hakkında bilgi veren Parıldar, şöyle konuştu:

“Aronya dikilişlerine baktığımız zaman biz 2017 yılından itibaren 2022 yılına kadar geldik. En yoğun proje yaptığımız yıl da 2021 yılıydı. 160 dekarlık bir proje gerçekleştirdik. Bu sene de 60 dekarlık bir proje gerçekleştirdik. Yıllar geçtikçe ürünler tam verime yatacak. Tam verime yattığı zaman yıllık kapasitemiz, yıllık üretimimiz 500 bin tonlara yakın olacak. Bu yıl itibarıyla 50 bin tona yakın bir üretim gerçekleşti. Seneye beklentimiz bunun 100 bin tonlara çıkması. Çünkü 2018-2019 yıllarında yaptığımız projelerimiz 2023 yılında artık tam verimi yapmış olacak.”