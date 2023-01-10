Yalova Belediye Başkan Vekili Tutuk: 'Herhangi bir su kesintisi yapma ihtiyacı duymayacağız'

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kenttin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nda yüzde 20’lere kadar düşen doluluk oranıyla ilgili endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, “Herhangi bir su kesintisi yapma ihtiyacı duymayacağız” dedi.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Tutuk, yaklaşık 1 aylık suyu kaldığı söylenen Gökçe Barajı’yla ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi. Tutuk, bu süreçte herhangi bir su kesintisine gidilmeyeceğini belirterek şöyle konuştu:

“Mevcut suyu düşünün arkadaşlar, 5 milyon metreküp. Eğer hiç su gelmezse, derelerimizden de su gelmezse, Kurtköy’deki 2 dere ve yeni mahallenin derelerinden su gelmezse 30 gün. Onun için ben inanıyorum ki, barajımızda çok rahat bu susuzluk dönemini geçireceğiz. Herhangi bir su kesintisi yapma ihtiyacı duymayacağız. Şu anda barajımızda seviye düşmüyor. Evet yüzde 20’ye düştük ama yüzde 10’a düşmez kolay kolay. Ayı bir çıkartalım Allah’ın izniyle ben inanıyorum ki, mart ayında kapaklarını açacağız.”

25 milyon metreküplük yeni baraj

36 milyon metreküp kapasiteli mevcut Gökçe Barajı’nın yanında 25 milyon metreküplük Gökçe 2 Barajı’nın yapılacağını da ifade eden Tutuk, “Yeni baraj 5 yıllık yatırım programına aldırdık. Tarım Bakanımız Yalova’ya geldiğinde talimatları verdi. Oranın zemin etütleri, altyapısı tamamlandıktan sonra 5 yıl içinde Gökçe 2 Barajı’mız da devreye girecek. Yaklaşık 60-70 milyon metreküplük kapasite bize 50 yıl yeter” dedi.

Ana ishale hattı yenileniyor

500 milyon liralık yatırımla ana ishale hattının da yenilenmeye başladığını anlatan Tutuk, “Yüzde 20 ana ishale hattında kaçak var. 1999 depreminde 26 yerden parçalanmış. Artık boru hattının nereden kaçırdığı da belli değil. Toprak altında 70 kilometrelik hattı yeniliyoruz. Hayati önem taşıyor. Burada da taşın altına elimizi koyduk. Şu anda 3-4 kilometrede. Çalışmalar hızlı bir şekilde gidiyor” ifadesini kullandı.

Kentsel dönüşümde yüzde 85 anlaşma oranı

Yalova’nın en önemli sorunlarından olan kentsel dönüşümde önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Tutuk, “Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm yıllardır konuşuluyordu . Hiç kimse buraya kadar getirememişti. Çalışanlardan Allah razı olsun. Biz bunu başardık. Oradaki bütün hak sahipleriyle tek tek meclis salonumuzda görüştük. Arkadaşlara tek tek bu projenin başarılı olacağına ikna ettik. Yüzde 85 oranında anlaşma yaptık. Bu Türkiye’de bir rekor” diye konuştu.

Tutuk, martta bölgede şantiyeler kurularak yeni binaların yapımına başlanacağını da kaydetti. Tutuk, merkezdeki 5-6 katlı binaların da dönüşümünün yolunu açtıklarını söyledi.

Çevre yolu trafik sorununu yüzde 50’sini çözecek

Yalova Güney Çevre Yolu Projesi çerçevesinde 18 uygulaması yaparak 6 kilometrelik yol koridorunu açtıklarını ifade eden Tutuk, projenin 5 yıllık yatırım programında olduğunu anlattı. Karayollarıyla bir protokol yapacaklarını belirten Tutuk, şunları kaydetti:

“2023’te ihalesinin yapılması için ısrarcı olacağız. Şu anda ihalesini yapmakta bir engel gözükmüyor. Bakanlığımız ve karayollarının bir yatırımı. Biz sadece yapılması konusunda ısrarcı oluyoruz. Zaten 5 yıl içinde yapılmak zorunda. Bunun üzerinden de 1-2 yıl geçti. Dolayısıyla ben inanıyorum ki 2023 yılında eğer o yol ihalesi olup yapabilirse Çınarcık, Armutlu, Termal, Teşvikiye’den gelen tüm araçlar oradan Bursa yoluna doğrudan bağlanacak. Bu Yalova şehir içindeki trafik sorununun yüzde 50’sini çözecek. Çok önemsiyor ve istiyoruz.”

Tutuk, etkinlik sırasında telefon ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşerek Yalova’ya davet etti. Tatar da Yalova’ya geleceğini söylerken gazetecilerin de günlerini kutladı.