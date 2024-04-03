Yalova Belediye Başkanı seçilen Mehmet Gürel mazbatasını aldı

CHP’den Yalova Belediye Başkanı olarak seçimi kazanan Mehmet Gürel, mazbatasını aldı.

Yalova Adliyesi’nde kalabalık partili grubu tarafından karşılanan Mehmet Gürel, vatandaşların tebriklerini kabul etti. Daha sonra adliyeye giren Gürel, burada mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanından teslim aldı.

Mehmet Gürel, adliye bahçesinde yaptığı konuşmada, “Meclis üyesi arkadaşlarım, parti örgütümüz, sempatizanlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız, diğer partilerden arkadaşlarımıza ben bu mazbatayı hediye olarak veriyorum. Aynı zamanda seçim şunun da seçimiydi arkadaşlar, daha önce haksız yere görevden uzaklaştırılan, haksız yere ceza alan belediye başkanımızın, belediye başkan yardımcımızın ve diğer haksız yere cezalandırılan yöneticilerimiz hukuk karşısında aklandılar ama şu anda toplum karşısında da hep beraber onları aklamış olduk. Yalova kazanmıştır. İnşallah biz de kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Hep beraber Yalova’ya olumlu, hayırlı hizmetler veririz” dedi.

Gürel’i mazbata alırken, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, İl Başkanı Erdem Doğancı, yeni seçilen meclis üyeleri ve çok sayıda partili yalnız bırakmadı.

Ayrıca, adliye kapısı önünde de davul zurna çalındı.