Yalova Belediyesi 2022'de bin 512 cenaze hizmeti verdi

Yalova Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde geçtiğimiz 2022 yılı içinde bin 512 cenaze hizmeti verildi.

Yalova Belediyesi 2022’de Şehir Mezarlığı’na 345, Paşakent Mezarlığı’nda da 331 olmak üzere toplam 676 cenazenin defin işlemelerini gerçekleştirdi. 329 cenaze ise cenaze nakil araçlarıyla şehir dışına gönderdi. Geçtiğimiz yıl cenazelerde 57 bin paketli yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Yalova Belediyesi ayrıca 691 taziye organizasyonu yaparak vefat eden vatandaşların yanında oldu.

2022’de 3 yeni aracın hizmete girdiği Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı’nda 2 bin yasin cüz, Kurban Bayramı’nda ise bin 500 seccade ve tespih hediye edildi.