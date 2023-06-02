Yalova Belediyesi çocuk parklarını yenilemeye devam ediyor

Yalova Belediyesi Park Bahçeler Birimi, İl genelinde 14 mahallede bulunan parkları modernize etmeye devam ediyor.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’a hem vatandaşlardan hem çocuklar tarafından gelen talepler çerçevesinde yeni parklar yapılıyor. Mevcut parklar ise yeni nesil oyun gruplarıyla donatılıyor. Yalova Belediyesi tarafından kısa zamanda birçok parkta yenileme çalışması yaptıklarını belirten Park Bahçeler Birimi yetkilileri, “Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Koray Şener Parkında oyun grupları bulunmuyordu. İlk olarak buraya oyun gruplarının montajını yaparak parkımızı çocuklarımızın oyun oynayabilmeleri için hizmetine sunduk. Akabinde Bahçelievler Mahallesi Evliya Çelebi Sokak, Paşakent ve Seyrantepe Mahallerimizde bulunan parkları revize ederek yeni nesil oyun grupları kurduk. Özellikle Seyrantepe Mahallemizde bulunan parkın alanını genişleterek çok güzel bir görünüme kavuşturduk. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların yanında Yalova Belediyesi Çocuk Tiyatrosu yanında bulunan alana yeni nesil oyun gruplarıyla yeni bir park kazandırdık” dedi.