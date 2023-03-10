Yalova Belediyesi deprem bölgesine 5. ekibini yolladı

Yalova Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası, bölgeye desteklerine devam ediyor.

Bölgeye giden ilk ekipler arasında yerini alan ve desteğini ilk günden bu yana sürdüren Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bölgeye 5’inci ekibini yolladı. Şimdiye kadar toplam 4 ekibini depremden etkilenen farklı illere gönderen Yalova Belediyesi’nin, son ekibi 4. ekip ile Gaziantep’de görevlendirildi.

Ekipler, burada oluşabilecek başta yangın olmak üzere tüm olumsuzlukların önlenmesi için görev yapacak.